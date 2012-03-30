Рынок акций РФ корректируется после глубокого снижения

Торги на российском фондовом рынке завершились повышением ведущих индикаторов, обусловленным позитивным новостным фоном. По итогам торговой сессии индекс ММВБ поднялся на 1,5% - до 1517,34 пункта, индекс РТС вырос на 1,45% - до 1636,75 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 456 млрд руб.

Сегодняшний день на мировых фондовых площадках стал днем коррекционного отскока индексов от достигнутых в последние дни минимумов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова.

"С самого утра настроения поддерживались восстановлением на американских биржах днем ранее, а сегодня игроки ожидали встречи Еврогруппы, на которой обсуждался вопрос расширения капитала фондов помощи проблемным страна", - уточняет аналитик.

Последнее событие оказало значимую поддержку мировым рынкам. По итогам встречи в Копенгагене министры финансов стран еврозоны приняли решение увеличить суммарный кредитный потенциал антикризисных фондов EFSF и ESM с текущих 500 млрд евро до 800 млрд евро. Особенную важность это событие приобретает на фоне того, что обстановка в Греции все еще далека от стабилизации.

Ранее сегодня премьер-министр страны Лукас Пападимос не исключил возможности того, что Афинам может потребоваться третий пакет финансовой помощи от международных кредиторов, если принимаемые правительством меры жесткой экономии не дадут результатов и доверие финансовых рынков не восстановится.

Кроме того, статистика из США показала рост личных доходов в феврале 2012г. на 0,2% (при прогнозе плюс 0,4%) и личных расходов на 0,8% (при прогнозе плюс 0,6%), при этом повышение второго показателя стало максимальным за последние семь месяцев. Положительные данные по динамике личных расходов в целом были нивелированы худшим, нежели ожидалось, показателем личных доходов и в итоге не оказали значительного влияния на рынки, отмечает эксперт.

По итогам дня на российской бирже в "зеленой" зоне завершились торги акциями Газпрома (+2,5%), "Роснефти" (+2,9%) и "Банка ВТБ" (+2%).

Основной настрой в торгах, по мнению Е.Кожуховой, по-прежнему задают "медведи". "Хотя рынки и завершают неделю на оптимистичной ноте, основной настрой в торгах по-прежнему задают "медведи", в то время как игрокам на повышение остается рассчитывать лишь на коррекционные отскоки от достигнутых минимумов при условии благоприятного внешнего фона. На следующей неделе основное внимание стоит обратить на статистику из Китая, заседание Европейского центрального банка и отчет по рынку труда США. Для того чтобы продолжить сегодняшние покупки, "быкам" понадобятся действительно веские доводы", - заключила эксперт.