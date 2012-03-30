Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,73 EUR Нал. 70,55 69,78 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8775,80 -751,30 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25219,44 -0,46% Nasdaq 7598,71 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
Рынок акций РФ корректируется после глубокого снижения
Лента новостей
Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество
Рынок акций РФ корректируется после глубокого снижения
Экономика, 30 мар 2012, 20:35
0
Рынок акций РФ корректируется после глубокого снижения
Торги на российском фондовом рынке завершились повышением ведущих индикаторов, обусловленным позитивным новостным фоном. По итогам торговой сессии индекс ММВБ поднялся на 1,5% - до 1517,34 пункта, индекс РТС вырос на 1,45% - до 1636,75 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 456 млрд руб.

Сегодняшний день на мировых фондовых площадках стал днем коррекционного отскока индексов от достигнутых в последние дни минимумов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова.

"С самого утра настроения поддерживались восстановлением на американских биржах днем ранее, а сегодня игроки ожидали встречи Еврогруппы, на которой обсуждался вопрос расширения капитала фондов помощи проблемным страна", - уточняет аналитик.

Последнее событие оказало значимую поддержку мировым рынкам. По итогам встречи в Копенгагене министры финансов стран еврозоны приняли решение увеличить суммарный кредитный потенциал антикризисных фондов EFSF и ESM с текущих 500 млрд евро до 800 млрд евро. Особенную важность это событие приобретает на фоне того, что обстановка в Греции все еще далека от стабилизации.

Ранее сегодня премьер-министр страны Лукас Пападимос не исключил возможности того, что Афинам может потребоваться третий пакет финансовой помощи от международных кредиторов, если принимаемые правительством меры жесткой экономии не дадут результатов и доверие финансовых рынков не восстановится.

Кроме того, статистика из США показала рост личных доходов в феврале 2012г. на 0,2% (при прогнозе плюс 0,4%) и личных расходов на 0,8% (при прогнозе плюс 0,6%), при этом повышение второго показателя стало максимальным за последние семь месяцев. Положительные данные по динамике личных расходов в целом были нивелированы худшим, нежели ожидалось, показателем личных доходов и в итоге не оказали значительного влияния на рынки, отмечает эксперт.

По итогам дня на российской бирже в "зеленой" зоне завершились торги акциями Газпрома (+2,5%), "Роснефти" (+2,9%) и "Банка ВТБ" (+2%).

Основной настрой в торгах, по мнению Е.Кожуховой, по-прежнему задают "медведи". "Хотя рынки и завершают неделю на оптимистичной ноте, основной настрой в торгах по-прежнему задают "медведи", в то время как игрокам на повышение остается рассчитывать лишь на коррекционные отскоки от достигнутых минимумов при условии благоприятного внешнего фона. На следующей неделе основное внимание стоит обратить на статистику из Китая, заседание Европейского центрального банка и отчет по рынку труда США. Для того чтобы продолжить сегодняшние покупки, "быкам" понадобятся действительно веские доводы", - заключила эксперт.

Теги: ММВБ , еврозона
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Б.Бернанке: Рост экономики США достигнет 3% в год Экономика
Фондовые биржи: индексы пойдут вверх Экономика
Кредитный потенциал еврозоны увеличен на 300 млрд евро Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.