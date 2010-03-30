Вечерняя сессия: Сырьевые акции дешевеют вопреки росту нефти

Днем в понедельник, 29 марта, российские акции заметно подорожали.

Днем в понедельник, 29 марта, российские акции заметно подорожали. Индекс ММВБ поднялся на 1,74% - до 1440,2 пункта, РТС - на 2,09% и достиг отметки 1551,57 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 51,71 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 92,2 млрд руб., при этом объем торгов акциями в РТС был на уровне 10,5 млрд руб. (из них на RTS Standard - 10 млрд руб.). Вечером умеренный рост продолжился. Индекс РТС вырос на 0,13%, до 1553,64 пункта, индекс RTS Standard - на 0,16% - до 9890,72 пункта.



В то же время на срочном рынке дневной позитив сохранить не удалось. Контракт на индекс РТС подешевел вечером на 0,13% и остановился на отметке 154820 пункта, на индекс RTS Standard - на 0,02% - до 9822 пункта. Столь слабая динамика индексных фьючерсов связана с незначительным ростом контракта на нефть марки Brent, который на FORTS подорожал на 0,17% - до 71,39 долл./барр. Золото вовсе подешевело до 1110,5 долл./унция (-0,13%).



В нефтегазовом секторе единая динамика отсутствовала. Акции ЛУКОЙЛа и "Роснефти" подешевели на 0,1% и 0,2% соответственно. В то же время выросла цена бумаг "Газпрома" (+0,36%).



Более уверенно выглядел банковский сектор. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,19%, привилегированные - на 0,15%. Акции банка ВТБ двигались вверх медленнее сектора и подорожали на 0,01%.



Не самое большое влияние на индексы, но заметное на умы оказали акции "Северстали" и ФСК ЕЭС, прибавившие в рамках короткой вечерней сессии 1,94% и 1,79% соответственно.



Во время вечерней сессии на российском рынке акций продолжили преобладать умеренно позитивные настроения, что неудивительно после заметного повышения цен на нефть днем. И все-таки желание зафиксировать длинные позиции по "Роснефти" и ЛУКОЙЛу при таких ценах на нефти о чем-то да говорит. Так или иначе на открытии торгов во вторник можно ожидать продолжения роста российских бумаг.



Quote.rbc.ru