Золото упало на 3%

Фото: РБК

На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в четверг, 29 декабря, упала почти на 3% и впервые за пять с половиной месяцев установилась ниже 1540 долл./унция. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне в четверг официально составила 1537,50 долл./унция. Это ее самый низкий показатель примерно за пять с половиной месяцев - после 8 июля с.г.



Тройская унция золота в Лондоне в четверг подешевела на 46,5 долл., корректируясь на текущие цены срочного рынка. В настоящее время на бирже COMEX цены по сделкам с золотом для фьючерсов первых трех позиций установились в диапазоне 1537,6-1542,0 долл./унция.



Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):

- 28 декабря - 1584,00 (AM Fix), 1571,00 (PM Fix);

- 27 декабря - цена не устанавливалась (AM Fix), цена не устанавливалась (PM Fix);

- 23 декабря - 1607,50 (AM Fix), цена не устанавливалась (PM Fix);

- 22 декабря - 1609,00 (AM Fix), 1606,50 (PM Fix);

- 21 декабря - 1637,50 (AM Fix), 1608,00 (PM Fix).



Ценовая разница между золотом и платиной в четверг несколько увеличилась и составила 173,5 долл. против 169,0 долл. за предыдущий торговый день. Так, официальная цена платины в Лондоне 29 декабря 2011г. установилась на отметке 1364,00 долл./унция - самый низкий показатель более чем за два года (после 10 ноября 2009г.).