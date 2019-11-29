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Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель
Фьючерсы WTI и Brent на лондонской бирже начали дешеветь в пятницу, 29 ноября. Reuters отмечает, что это происходит на фоне угрозы Китая ответить на закон США о санкциях за нарушения прав человека в Гонконге
BRENT BR-12.19 $62,61 -1,15%
Фото: Peter Nicholls / Reuters

На минимуме 29 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила $60,45 за баррель, это на $3,55 меньше, чем было на максимуме днем ранее — $64, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

На закрытии 28 ноября стоимость барреля нефти Brent составляла $63,27, в ходе торгов в пятницу, 29 ноября, цена на февральские фьючерсы начала падать примерно с 17:00. На тот момент она составляла $62,41, к 18:00 котировки опустились до $61,62, а к 20:00 до $60:59. Самая низкая цена в течение дня была зафиксирована в 20:20 — на минимуме фьючерсы стоили $60,45.

Американская WTI 29 ноября также начала падать в цене в 17:00 — с $57,7 до $55,33 в 20:00.

Как отмечает Reuters, в ноябре Brent и WTI показали небольшой рост на фоне ожидания того, что США и Китай заключат торговую сделку до конца года. Однако котировки пошли вниз на фоне того, как Пекин предупредил Вашингтон о том, что примет ответные меры в ответ на американский закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге.

Кроме того, на ситуацию влияет ожидание саммита ОПЕК+ на следующей неделе, где, как ожидается, продлят действующее сокращение добычи нефти до середины 2020 года.

Согласно действующему соглашению ОПЕК+, его участники согласились ограничить добычу на уровне 800 тыс. барр./сутки. При этом страны, не входящие в ОПЕК, обязались ограничить добычу на уровне 400 тыс. барр./сутки. Договоренности действуют до марта 2020 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Brent, WTI, котировки
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