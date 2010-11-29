Н.Рубини: Вслед за Ирландией помощь потребуется и Португалии

Сразу после спасения Ирландии финансовая помощь от Евросоюза потребуется и Португалии. С таким прогнозом выступил известный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший начало мирового финансового кризиса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на португальскую прессу.

По словам Н.Рубини (которого за его чрезвычайно мрачные прогнозы также называют Dr.Doom), Ирландия и Греция вначале тоже отказывались от спасения, но затем были вынуждены прибегнуть к финансовой помощи от ЕС и МВФ.

"Вероятность обращения Португалии за финансовой помощью продолжает расти, - полагает он. - Нравится вам это или нет, но проблемы Португалии уже достигли критической отметки. Возможно, лучший вариант - попросить о спасении заранее".

Говоря о соседней Испании, Н.Рубини подчеркнул, что у Европы недостаточно средств для спасения такой большой экономики, как испанская. По его словам, Мадриду следует принять все возможные меры для того, чтобы избежать повторения греческого (и уже ирландского) сценария. "Испания слишком большая, чтобы обанкротиться, и в то же время слишком большая, чтобы ее спасать", - добавил экономист.

Предположения о том, что Португалия и Испания обратятся за экономической поддержкой к странам блока, стали высказываться после того, как на такой шаг пошли власти Ирландии. На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что страны ЕС и ЕЦБ уговаривают Португалию обратиться за финансовой помощью. Отмечалось, что с помощью Лиссабона европейские финансисты хотят избежать просьбы о помощи от страны со значительно более крупной экономикой. "Если Лиссабон использует средства из фонда помощи, это благоприятно отразится на соседней Испании, так как ее экономика очень сильно привязана к Португалии ", - отмечал источник, знакомый с ситуацией.

В минувшие выходные министры финансов Евросоюза одобрили программу помощи Ирландии в размере 85 млрд евро с процентной ставкой около 5,8% годовых. Из этих средств 50 млрд евро будут направлены для финансирования бюджета страны, 35 млрд евро миллиардов выделяются на рекапитализацию банковской системы, из которых 10 млрд поступят в банки немедленно, а остальные 25 млрд евро предполагается сохранить в качестве резерва.

Ирландия стала уже второй страной Евросоюза, которая вынуждена была прибегнуть к помощи Евросоюза и МВФ. В конце мая руководство этих структур приняло решение выделить 110 млрд евро греческим властям, чтобы не допустить дефолта в этой стране.