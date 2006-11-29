Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в США в период с 18 по 24 ноября 2006г. сократились на 0,3 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики страны (DOE). До публикации отчета эксперты прогнозировали рост показателя на 1,5 млн барр. Запасы бензина, вопреки прогнозам экспертов, также снизились (-0,6 млн барр.).

Запасы стратегического нефтяного резерва за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 688,6 млн барр.

В соответствии с информацией доклада Минэнергетики по состоянию на 24 ноября с.г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:

- сырая нефть: запасы упали на 0,3 млн барр. и достигли 340,8 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 5,7%;

- бензины: запасы сократились на 0,6 млн барр. и достигли 201,1 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 1,6%;

- тяжелые дистилляты: запасы снизились на 1 млн барр. и достигли 133,8 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 0,9%.

Отметим, что нефтяные котировки Brent и Light Sweet перед публикацией доклада Министерства энергетики держались выше 61 долл./барр. А максимальные цены по сделкам с нефтяными фьючерсами Brent и Light Sweet сегодня достигли рекордного уровня более чем за месяц. Выше сегодняшних цены по сделкам с Brent и Light Sweet были последний раз 26 октября 2006г.