Счетная палата выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом

Счетная палата выявила низкую эффективность управления изъятым у коррупционеров имуществом. По расчетам аудиторов, устранение недостатков может принести бюджету до 10 млрд руб. дополнительно

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

С 2011 года в доход государства было обращено 8776 имущественных объектов на общую сумму более 113,2 млрд руб., но только 8% из них было вовлечено в хозяйственный оборот, выявила проверка Счетной палаты. Это имущество было изъято в связи с отсутствием доказательств его законного приобретения или из-за того, что было получено с помощью коррупционных правонарушений.

Проверку деятельности Росимущества и его территориальных управлений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях Счетная палата вела с 1 апреля по 25 сентября. Она касалась использования изъятых земельных участков, зданий и сооружений, помещений и машино-мест, долей в праве.

Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тыс. объектов недвижимого имущества совокупной стоимостью более 113 млрд руб., сообщил по итогам проверки аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. С 2021 года приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет менее 4% всех объектов. С 2023 года передано в аренду 224 объекта коррупционного имущества, что также не превышает 4%.

«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн руб.», — привел он данные.

Согласно данным Счетной палаты, с 2011 по 2018 год было изъято в доход государства 83 объекта на общую сумму почти 1,5 млрд руб., после чего количество изъятого имущества возросло. Так, в 2018 году было изъято 1383 объекта на сумму 12,7 млрд руб. Пик пришелся на 2022 год, когда в государственную казну поступило 3280 объектов коррупционного недвижимого имущества на сумму более 33 млрд руб. За первое полугодие 2025 года в доход государство изъято 63 объекта на сумму 1,6 млрд руб.

Что мешает использовать конфискованное имущество

Как указано в заключении, эффективному учету и использованию коррупционного имущества мешают системные проблемы и законодательные ограничения, в том числе несовершенство нормативного регулирования этой сферы. В частности, не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Росимуществу, считают аудиторы. Срок предъявления исполнительных листов составляет три года, а имущество часто передается с арестами и запретами регистрационных действий, мешая оформлению права собственности государства. Многие объекты остаются во владении третьих лиц и передаются без фактического доступа и необходимых документов.

Счетная палата отмечает, что поскольку Росимущество не является стороной в делах коррупционной направленности, для снятия ограничительных мер агентству приходится обращаться в суды, что затягивает процесс. Так, в четвертом квартале 2024 года и первом полугодии 2025 года представители Росимущества для снятия обеспечительных мер с 1,5 тыс. объектов коррупционной недвижимости направили заявления в суды и подразделения ФССП.

Кроме того, территориальные органы Росимущества действуют по разным схемам: в одних регионах право собственности регистрируют после учета в Реестре федерального имущества (РФИ), в других — сначала регистрируют право собственности, а затем учитывают объект. Такие различия создают правовую и административную неоднородность, повышают риски потери имущества и снижают достоверность данных об активах казны, указано в заключении.

На 1 августа 2025 года права федеральной собственности не зарегистрированы для 404 объектов стоимостью 1,1 млрд руб. Средний срок составляет полтора-два года, но в отдельных случаях учет в РФИ отставал на пять лет после регистрации права собственности. В отчете Счетной палаты приводится в пример объект недвижимого имущества в Чите, который был учтен в РФИ лишь в декабре 2023 года, тогда как собственность государства была зарегистрирована в июле 2018 года.

Многие объекты за это время теряют инвестиционную привлекательность. В ходе проверок аудиторов выявлено 48 разрушенных объектов, которые требуют восстановления. Расходы на поддержание состояния изъятого имущества в 2023–2025 годах составили более 30 млн руб., потребность на содержание и обслуживание имущества на 2025 год превышает 162 млн руб. Более 69% жилых помещений, переданных в оперативное управление и хозяйственное ведение, не используется, но организации несут расходы на их содержание, выявила Счетная палата.

РБК направил запросы в Росимущество и Федеральную службу судебных приставов.

Приватизация коррупционного имущества идет медленно из-за нормативно установленных ограничений, указано в отчете. В частности, законодательно запрещена продажа на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий. В результате только на территории Московской области с 2020 года не реализовано более 2 тыс. земельных участков площадью 581,3 га и совокупной кадастровой стоимостью более 2,7 млрд руб.

Аудиторы предложили правительству и Минфину внести изменения в законодательство для ускорения приватизации и аренды, четко регламентировать порядок передачи и учета объектов, усилить контроль за использованием имущества в безвозмездном пользовании и повысить эффективность работы территориальных органов Росимущества.

«Для устранения обозначенных законодательных барьеров Счетная палата предложила правительству внести изменения в закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу», — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. По расчетам аудитора, эти меры могут дополнительно принести бюджету до 10 млрд руб. и снизить расходы государства на содержание объектов.

Реализация изъятого коррупционного имущества действительно сопряжена с большим количеством бюрократических процедур и барьеров, сказал РБК партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. По его мнению, особое внимание необходимо обратить на снятие арестов, наложенных в рамках уголовных дел. Снятие таких арестов может занять длительное время. При этом данную проблему можно было бы решить, например, за счет налаживания межведомственных процедур и «автоматизации» снятия арестов и ограничений в ситуации, когда коррупционное имущество переходит в доход государства, сказал Закабуня.