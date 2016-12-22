СМИ узнали о планах переименовать Внешэкономбанк

Наличие слова банк в названии не согласуется с функциями, которые выполняет организация, — управление институтами развития, пояснили в Минфине

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Власти планируют переименовать Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовленным в Минфине документом. Сейчас полное название организации звучит так: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

По сведениям агентства, в случае утверждения инициативы ВЭБ будет назван госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ». Текущее название не отражает задачи, которые выполняет организация, говорится в законопроекте Минфина: ВЭБ занимается в том числе экспертизой проектов и разработкой механизмов их реализации.

Законопроект наделяет ВЭБ новыми функциями: он будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, обеспечивать взаимодействие таких институтов с органами власти. Получать субсидии для проектов развития также будет ВЭБ, передает агентство содержание законопроекта.

«ВЭБ.РФ обеспечит горизонтальную координацию действующих институтов развития, в том числе за счет применения платформенных решений», — говорится в документе.

Правительство также подготовило поправки в Бюджетный кодекс, которые будут делить капитал ВЭБа на сформированный уставной и на «уставной капитал, подлежащий формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов». О необходимости законодательно закрепить такой тип капитала 15 октября заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов (он назвал его подписным капиталом) на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Министерством финансов. То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — объяснил Шувалов.

Другие поправки касаются введения предельного срока, на который депозиты размещаются в ВЭБе, — он составит не более пяти лет.

РБК направил запрос в ВЭБ.

Сайт ВЭБа располагается по адресу http://вэб.рф, по данным Ru-Center, домен был создан еще в 2010 году, он оплачен до 25 марта 2019 года.

Похожим образом в марте 2018 года было переименовано Агентство ипотечного жилищного кредитования, принадлежащее правительству, которое стало называться «Дом.РФ».