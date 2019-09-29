СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на экпорт услуг до 2024 года 244,9 млрд руб., что в 42 раза больше суммы, которую хотят направить на эти цели сейчас, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо министра.
Орешкин предлагает задействовать эти средства для поддержки создания иностранными компаниями аудиовизуальной продукции в России, адаптацию результатов интеллектуального труда населения к требованиями внешних рынков и программу субсидирования ставок по экспортным кредитам.
В письме министр напоминает, что президент Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд. По словам Орешкина, часть программ были включены в нацпроект летом 2019 года и финансирование на них не заложено. Найти средства можно, если перераспределить деньги с других разделов нацпроекта.
В пресс-службе Минэка заявили изданию, что в письме Орешкина нет конкретных предложений по перераспределению средств.