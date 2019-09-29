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СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг
По мнению министра, России нужно усилить поддержку экспорта услуг, а не готовых товаров. На эти цели Орешкин предложил потратить 244,9 млрд руб.
Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на экпорт услуг до 2024 года 244,9 млрд руб., что в 42 раза больше суммы, которую хотят направить на эти цели сейчас, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо министра.

Орешкин предлагает задействовать эти средства для поддержки создания иностранными компаниями аудиовизуальной продукции в России, адаптацию результатов интеллектуального труда населения к требованиями внешних рынков и программу субсидирования ставок по экспортным кредитам.

В письме министр напоминает, что президент Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь $100 млрд. По словам Орешкина, часть программ были включены в нацпроект летом 2019 года и финансирование на них не заложено. Найти средства можно, если перераспределить деньги с других разделов нацпроекта.

В пресс-службе Минэка заявили изданию, что в письме Орешкина нет конкретных предложений по перераспределению средств.

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С точки зрения добавленной стоимости экспорт услуг выгоднее продажи готовых товаров за границу, заявили в Минэкономразвития отметив, что данный вид торговли не стеснен естественными экономическими барьерами и физическими ограничениями по потреблению и производству. При этом налоги в сфере услуг выше, указали в Минэке. Например, налоговая нагрузка на работу в области информации и связи составляет в два раза больше, чем на производство машин — 16,5% против 8,1%.

Министерство разработало стратегию развитию экспорта услуг до 2025 года, к приоритетным направлениям отнесли сферы транспорта, туризма, информации и коммуникаций, финансов, строительства и др.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Максим Орешкин, экспорт
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