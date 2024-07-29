ХМАО и Ямало-Ненецкий округ вошли в число лидеров по перечислению НДС в бюджет

Лучшие и худшие регионы России по перечислению НДС в бюджет. Инфографика

В 2023 году наибольший объем НДС перечислили Москва (1,8 трлн руб.), Московская область (610 млрд руб.) и Петербург (293,5 млрд руб.). При этом в число топ-5 вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (474,6 млрд руб. и 399,5 млрд руб.).

В числе аутсайдеров — Мурманская область (минус 52,8 млрд руб.), Амурская область (минус 32,9 млрд руб.), Чукотский округ (минус 19,9 млрд руб.), Сахалинская область (минус 19 млрд руб.) и Магаданская область (минус 18,9 млрд руб.).