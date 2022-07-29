Минэкономразвития заявило об улучшении ситуации в экономике России
Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось в марте—апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании инвестиционного совета с полпредом президента в Центральном федеральном округе, передает «РИА Новости».
По его словам, сельское хозяйство сохранило рост, а также улучшились показатели добывающей промышленности. Тем не менее увереннее чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний спрос, а в ориентированных на экспорт отраслях ускоряется спад.
«Это и следствие внешних ограничений, перенастройки логистики, и во многом это уже следствие крепкого курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда экспортно-ориентированных производств», — пояснил Решетников.
Компании с большой долей промежуточного импорта в производстве пока не восстановились и тяжело проходят этот период, отметил министр. Речь идет об автомобилестроении, легкой промышленности, производстве мебели и других отраслях.
Также потребительская активность остается ниже показателей начала года. Однако наблюдаются и позитивные сигналы — возобновился рост кредитования в сегменте физических лиц, а в корпоративном секторе этот рост ускорился.
Министр также напомнил, что безработица в России второй месяц подряд находится на рекордно низком уровне, но призвал не расслабляться.
27 июля в Минэкономразвития сообщили об улучшении показателей добывающей промышленности в июне: добыча полезных ископаемых выросла на 2,7% после майского падения на 2,4%, то же касается показателей нефтепереработки.
Спад фиксировался в сферах деревообработки, химической отрасли, металлургическом производстве, а также в оптовой торговле — минус 18,3% год к году в июне по сравнению с минус 15,5% год к году месяцем ранее.
По данным министерства, экономика России сократилась на 4%, а ВВП страны снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Еще в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном снижении экономики минимум на 10%: «Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение».