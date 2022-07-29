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Минэкономразвития заявило об улучшении ситуации в экономике России

Минэкономразвития: ситуация в экономике России складывается лучше весенних прогнозов
Наиболее уверенно чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний спрос, а в ориентированных на экспорт отраслях ускоряется спад. Также еще не восстановились отрасли с высокой долей промежуточного импорта
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ситуация в экономике России складывается лучше, чем прогнозировалось в марте—апреле, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании инвестиционного совета с полпредом президента в Центральном федеральном округе, передает «РИА Новости».

По его словам, сельское хозяйство сохранило рост, а также улучшились показатели добывающей промышленности. Тем не менее увереннее чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний спрос, а в ориентированных на экспорт отраслях ускоряется спад.

«Это и следствие внешних ограничений, перенастройки логистики, и во многом это уже следствие крепкого курса рубля и снижения конкурентоспособности и рентабельности ряда экспортно-ориентированных производств», — пояснил Решетников.

Компании с большой долей промежуточного импорта в производстве пока не восстановились и тяжело проходят этот период, отметил министр. Речь идет об автомобилестроении, легкой промышленности, производстве мебели и других отраслях.

Минэкономики зафиксировало падение ВВП на 4,9% в июне
Экономика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Также потребительская активность остается ниже показателей начала года. Однако наблюдаются и позитивные сигналы — возобновился рост кредитования в сегменте физических лиц, а в корпоративном секторе этот рост ускорился.

Министр также напомнил, что безработица в России второй месяц подряд находится на рекордно низком уровне, но призвал не расслабляться.

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Прогнозы

27 июля в Минэкономразвития сообщили об улучшении показателей добывающей промышленности в июне: добыча полезных ископаемых выросла на 2,7% после майского падения на 2,4%, то же касается показателей нефтепереработки.

Спад фиксировался в сферах деревообработки, химической отрасли, металлургическом производстве, а также в оптовой торговле — минус 18,3% год к году в июне по сравнению с минус 15,5% год к году месяцем ранее.

По данным министерства, экономика России сократилась на 4%, а ВВП страны снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Еще в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном снижении экономики минимум на 10%: «Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минэкономразвития Россия экономика России
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