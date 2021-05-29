Эрдоган назвал сроки начала строительства канала в обход Босфора

Фундамент для канала — альтернативы проливу Босфор заложат в конце июня. По словам турецкого президента, по обоим берегам нового канала построят по городу, которые станут украшением Стамбула

Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Судоходный канал «Стамбул», который должен стать альтернативой проливу Босфор, начнут строить в конце июня 2021 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», — отметил турецкий лидер. По его словам, реализация проекта значительно повысит геополитическую значимость столицы.

Эрдоган также сообщил, что по обоим берегам новой водной артерии появится по городу, оба они «украсят облик» Стамбула.

Канал «Стамбул» должен соединить Мраморное и Черное моря, его строительство планируют завершить к 2028 году. В апреле Эрдоган сообщал, что после создания канала экологическая обстановка в районе Босфора значительно улучшится. Кроме того, пропускная способность новой морской артерии в 160 судов в сутки позволит ликвидировать очереди на входе в Босфор.