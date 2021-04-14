Эрдоган рассказал о будущем свободного от конвенций канала «Стамбул»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 75,68 (-1,57) Инвестиции, 13:14
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,54 (-1,38) Инвестиции, 13:14
Суд разрешил журналистам из журнала DOXA выходить из дома 1 минуту в день Политика, 20:36 Экс-глава фабрики «Меньшевик» избежал ареста по новому делу о стрельбе Общество, 20:33 В Москве у суда более 100 человек собрались в поддержку журналистов Doxa Общество, 20:24 СМИ узнали об угрозе трехлетней дисквалификации Ибрагимовича Спорт, 20:23 Пикеты у Басманного суда в связи с «делом DOXA». Фоторепортаж Общество, 20:17  Псаки назвала разговор Путина и Байдена конструктивным Политика, 20:09 20 глупых вопросов о криптовалюте. Трейдер все объяснил Крипто, 20:09 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 20:09 Тульский губернатор обратился с ежегодным посланием к жителям области Пресс-релиз, 19:57 Арутюнян отреагировал на публикации о работе с Трусовой Спорт, 19:53 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 19:39 В правящем блоке ФРГ развернулась борьба за позицию кандидата в канцлеры Политика, 19:37 Песков ответил про встречу Путина и Байдена фразой «спешить не будем» Политика, 19:29 Сотовые операторы ответили на сообщения о протестах на Кавказе против 5G Технологии и медиа, 19:26
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,8 -0,18% EUR/RUB ₽90,81 +0,05% EUR/USD $1,2 +0,26%
Политика ,  
0 

Эрдоган рассказал о будущем свободного от конвенций канала «Стамбул»

Вид на маршрут канала «Стамбул»
Вид на маршрут канала «Стамбул» (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган обрисовал будущее канала «Стамбул», который должен стать альтернативной Босфору водной артерией, соединяющей Черное и Мраморные моря. Как сообщает агентство Anadolu, он заверил, что канал не будет подпадать под конвенцию Монтрё о свободе судоходства через турецкие проливы, что будет очень выгодно для республики.

Эрдоган пообещал, что с вводом канала в эксплуатацию «Стамбул обретет богатство, а экологическая ситуация в районе Босфора улучшится».

Предполагается, что будущий канал «Стамбул» сможет пропускать около 160 судов в день, включая крупные танкеры. По мысли авторов проекта, это позволит решить проблему с очередями, которые образуются у входа в Босфор.

Эрдоган поспорил с сотней отставных адмиралов о риске войны
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Конвенция Монтрё 1936 года предусматривает свободный проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы (им не приходится платить за транзит через турецкую территорию). Также соглашение ограничивает прохождение из Средиземного моря в Черное военных кораблей. Сейчас существует определенный лимит их водоизмещения и специализации.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Босфор
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,8 -0,18% EUR/RUB ₽90,81 +0,05% EUR/USD $1,2 +0,26%
Материалы по теме
Эрдоган выступил за мирное решение противоречий России и Украины
Политика
Эрдоган исключил взаимодействие с Украиной против других стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter