Эрдоган рассказал о будущем свободного от конвенций канала «Стамбул»

Вид на маршрут канала «Стамбул» (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган обрисовал будущее канала «Стамбул», который должен стать альтернативной Босфору водной артерией, соединяющей Черное и Мраморные моря. Как сообщает агентство Anadolu, он заверил, что канал не будет подпадать под конвенцию Монтрё о свободе судоходства через турецкие проливы, что будет очень выгодно для республики.

Эрдоган пообещал, что с вводом канала в эксплуатацию «Стамбул обретет богатство, а экологическая ситуация в районе Босфора улучшится».

Предполагается, что будущий канал «Стамбул» сможет пропускать около 160 судов в день, включая крупные танкеры. По мысли авторов проекта, это позволит решить проблему с очередями, которые образуются у входа в Босфор.

Конвенция Монтрё 1936 года предусматривает свободный проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы (им не приходится платить за транзит через турецкую территорию). Также соглашение ограничивает прохождение из Средиземного моря в Черное военных кораблей. Сейчас существует определенный лимит их водоизмещения и специализации.