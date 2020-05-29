Стоимость барреля Brent впервые с 6 марта превысила $38

Нефтяные котировки в пятницу достигали максимума со дня обвала на фоне разрыва сделки ОПЕК+

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Стоимость барреля Brent в ходе торгов на бирже в Лондоне впервые с начала марта превысила отметку в $38. На максимуме котировки достигали отметки в $38,16.

По состоянию на 22:10 мск баррель Brent торговался на уровне $37,52, что все равно было на 4% выше уровня открытия.

Нефтяные котировки повысились на фоне новых данных компании Baker Hughes о снижении числа буровых установок в США до 222, а также сокращения запасов бензина в США на 0,3%. Аналитики предполагали, что запасы, наоборот, вырастут.

На нефтяные котировки также оказывает серьезное влияние новое усиление напряженности между США и Китаем. 27 мая стоимость барреля Brent упала на 5% после жестких заявлений Вашингтона относительно ограничения автономии Гонконга. Вечером 29 мая президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отменяют торговые льготы, которыми пользовался Гонконг, а также пообещал ввести санкции против китайских официальных лиц, сообщает агентство Reuters.

Баррель Brent торговался на уровне $45 6–7 марта. Срыв сделки ОПЕК+ привел к резкому снижению котировок до $35–37.