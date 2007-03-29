Ростехнадзор оштрафует Total на 300 МРОТ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила целевую плановую проверку реализации Харьягинского проекта, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) французской компанией Total (в лице компании "Тоталь Разведка Разработка Россия").

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила целевую плановую проверку реализации Харьягинского проекта, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) французской компанией Total (в лице компании "Тоталь Разведка Разработка Россия").

Как сообщила пресс-служба ведомства, за невыполнение требований промышленной безопасности комиссия Ростехнадзора предписала привлечь компанию "Тоталь Разведка Разработка Россия" к административной ответственности. По итогам проверки ей предписан штраф в размере 300 МРОТ. Такой размер штрафа является максимальным при выявленных нарушениях, поясняется в сообщении.

С 12 по 23 марта 2007г. Ростехнадзор провел проверки на установках подготовки нефти, кустовой площадке добычи нефти, дожимной насосной станции, факельном устройстве и других объектах Харьягинского месторождения. Проверка также проведена и в центральном московском офисе компании.

До подтверждения профессионального образования Ростехнадзор предписал отстранить от руководства работами на опасных производственных объектах директора промысла Ренгара Гесбуртаса Боса и руководителя работ по добыче Дугласа Ван Метера. Кроме того, компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" предписано оформить лицензию на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, организовать авторский надзор за соблюдением проектных решений, получить лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, а также разработать план природоохранных мероприятий с определением вариантов использования попутного газа.

Напомним, проверку Харьягинского СРП параллельно проводило другое надзорное ведомство - Росприроднадзор. Заместитель руководителя службы Олег Митволь сообщил сегодня, что уже подписан акт проверки, но не стал обнародовать ее результаты. По его мнению, решения, которые будут приниматься, должны быть хорошо взвешены. "Нам надо ситуацию оценить и потом давать свои какие-то комментарии", - заключил О.Митволь.