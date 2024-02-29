В ВШЭ оценили вклад «газелей» в экономику России

Небольшие компании с растущими доходами принесли в 2019-2022 годах российской экономике более 15 трлн руб., подсчитали в ВШЭ. Чаще всего среди таких фирм встречаются строительные, торговые и наукоёмкие компании

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Увеличение выручки быстрорастущих компаний (БРК) в экономику России за четыре года (2019-2022 годы) составил 15,1 трлн руб. — 72% прироста во всем российском бизнесе, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Института менеджмента инноваций ВШЭ.

Газелями ученые называют юрлица, в которых работают менее десяти человек, а среднегодовой темп роста — от 20% за период 2019-2022 годы. Всего в России в это время насчитывалось примерно 30 тыс. газелей, что составляет около 1% от общего количества компаний.

В прошлом году исследователи анализировали компании с ростом выручки 2018-2021 годов, тогда такие компании обеспечили прирост 68% выручки всего бизнеса. Эти выборки пересекаются примерно на 60%, оценила директор института Дана Медовникова.

Чаще всего среди быстрорастущих компаний встречаются юрлица из таких секторов экономики как торговля (20,1%), строительство (14,5%) и наукоёмкие рыночные услуги (12,3%). За год на 1 процентный пункт сократилась доля торговых предприятий и на 1,5 процентных пункта выросла доля строительных фирм.

Исследователи объяснили значительную долю строительных организаций среди быстрорастущих компаний тем, что спрос на их услуги все еще далек от удовлетворения. Такая же ситуация отмечалась еще среди первых публикаций о компаниях-газелях, но спустя десять лет изменений не произошло, признали аналитики ВШЭ. Они также напомнили, что государство поддержало строительную отрасль в 2022 году с помощью стимулирования потребителей путем льготной ипотеки.

Кроме того, более 25% газелей из числа наукоёмких ведут деятельность в сфере инженерных изысканий, архитектуры и консультирования в этих областях, отметили в ВШЭ. Это соотносится с высокой долей фирм строительного сектора.

Больше всех газелей в списке зарегистрированы на 2022 год в Приволжском федеральном округе (18,3%), Москве (18%) и Центральном федеральном округе (17,8%).

Как подсчитал Bloomberg в конце прошлого года, 50 самых дорогостоящих компаний в индексе S&P 500, на которые приходится около 56% его общего веса, в 2023-м поднялись или опустились в среднем на девять позиций. Этот показатель стал максимальным за десять лет — с 2013 года. Медианный разрыв между компаниями из топ-50 с 2013 года увеличился более чем вдвое и составил $7 млрд.

Увеличение этого показателя свидетельствует об усилении конкуренции за деньги инвесторов в остальной части индекса. «Apple Inc. сейчас стоит почти больше, чем весь фондовый рынок Франции, и это означает, что инвесторы все больше полагаются на сокращающееся число компаний в плане получения прибыли», — поясняет агентство.