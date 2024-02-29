 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В ВШЭ оценили вклад «газелей» в экономику России

ВШЭ: вклад быстрорастущих компаний в экономику за 4 года достиг ₽15,1 трлн
Небольшие компании с растущими доходами принесли в 2019-2022 годах российской экономике более 15 трлн руб., подсчитали в ВШЭ. Чаще всего среди таких фирм встречаются строительные, торговые и наукоёмкие компании
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Увеличение выручки быстрорастущих компаний (БРК) в экономику России за четыре года (2019-2022 годы) составил 15,1 трлн руб. — 72% прироста во всем российском бизнесе, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты Института менеджмента инноваций ВШЭ.

Газелями ученые называют юрлица, в которых работают менее десяти человек, а среднегодовой темп роста — от 20% за период 2019-2022 годы. Всего в России в это время насчитывалось примерно 30 тыс. газелей, что составляет около 1% от общего количества компаний.

В прошлом году исследователи анализировали компании с ростом выручки 2018-2021 годов, тогда такие компании обеспечили прирост 68% выручки всего бизнеса. Эти выборки пересекаются примерно на 60%, оценила директор института Дана Медовникова.

Самые быстрорастущие компании страны: рейтинг РБК
Pro
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Чаще всего среди быстрорастущих компаний встречаются юрлица из таких секторов экономики как торговля (20,1%), строительство (14,5%) и наукоёмкие рыночные услуги (12,3%). За год на 1 процентный пункт сократилась доля торговых предприятий и на 1,5 процентных пункта выросла доля строительных фирм.

Исследователи объяснили значительную долю строительных организаций среди быстрорастущих компаний тем, что спрос на их услуги все еще далек от удовлетворения. Такая же ситуация отмечалась еще среди первых публикаций о компаниях-газелях, но спустя десять лет изменений не произошло, признали аналитики ВШЭ. Они также напомнили, что государство поддержало строительную отрасль в 2022 году с помощью стимулирования потребителей путем льготной ипотеки.

Кроме того, более 25% газелей из числа наукоёмких ведут деятельность в сфере инженерных изысканий, архитектуры и консультирования в этих областях, отметили в ВШЭ. Это соотносится с высокой долей фирм строительного сектора.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Больше всех газелей в списке зарегистрированы на 2022 год в Приволжском федеральном округе (18,3%), Москве (18%) и Центральном федеральном округе (17,8%).

В ФНС сочли излишним прописывать в законе критерии дробления бизнеса
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как подсчитал Bloomberg в конце прошлого года, 50 самых дорогостоящих компаний в индексе S&P 500, на которые приходится около 56% его общего веса, в 2023-м поднялись или опустились в среднем на девять позиций. Этот показатель стал максимальным за десять лет — с 2013 года. Медианный разрыв между компаниями из топ-50 с 2013 года увеличился более чем вдвое и составил $7 млрд.

Увеличение этого показателя свидетельствует об усилении конкуренции за деньги инвесторов в остальной части индекса. «Apple Inc. сейчас стоит почти больше, чем весь фондовый рынок Франции, и это означает, что инвесторы все больше полагаются на сокращающееся число компаний в плане получения прибыли», — поясняет агентство.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
экономика России российская экономика НИУ ВШЭ компании-"газели"
Материалы по теме
Бизнес попросил выдавать субсидии напрямую, а не через банки
Экономика
Минфин заявил о «философской работе» для защиты бизнеса от деприватизации
Бизнес
ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Белый дом заявил, что врачи не проверяли умственные способности Байдена Политика, 04:21
В ВШЭ оценили вклад «газелей» в экономику России Экономика, 04:13
В Херсонской области сообщили об отбитой высадке диверсантов Украины Политика, 03:44
В третьем штате запретили Трампу участвовать в праймериз Политика, 03:25
В США сорвалась казнь серийного убийцы Томаса Крича Общество, 02:50
Вернувшегося после обмена военного обвинили в боях на стороне Украины Политика, 02:25
Bild опубликовал «план нападения» России на Германию Политика, 01:27
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Новак сообщил об отсутствии планов запретить экспорт дизеля Экономика, 01:12
В Раде сообщили о взломе сайта Политика, 00:33
Лидеры конгресса США согласовали отсрочку шатдауна Политика, 00:24
Кто является фаворитом розыгрыша плей-офф КХЛ Спорт, 00:01
Зачем ЕС оборонная стратегия и что она предполагает Политика, 00:00
Путин выступит с Посланием Федеральному собранию Политика, 00:00
В Москве выставят на торги палаты купцов XVIII века Бизнес, 00:00