 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Власти предложили новое ограничение для госзакупок импортных товаров

Власти предложили запретить госзакупки товаров импортного легпрома до ₽1 млн
Глава Минпромторга Антон Алиханов во время парламентских слушаний сообщил об идее запретить госзакупки импортных товаров легкой промышленности стоимостью до 1 млн руб. Он заявил, что отрасль рассчитывает на налоговые уступки
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов предложил во время выступления в Госдуме запретить приобретать импортные товары легкой промышленности стоимостью до 1 млн руб. по госзакупкам.

«Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до 1 млн руб. необходимо установить запрет на приобретения импортной продукции, — сказал Алиханов. — Я хочу отметить, что у нас есть постановление 1875, но если закупка меньше миллионна рублей, то там нет обязательных требований по использованию российских товаров».

Министр также отметил, что такие закупки составляют 98% физического объема и примерно 40% в деньгах, поэтому такую меру ведомство считает крайне важной.

По словам Алиханова, отрасль легкой промышленности также рассчитывает на облегчение налогового бремени.

В рамках отраслевых мер поддержки министр также предложил увеличить финансирование единой лизинговой субсидии на оборудование для производителей с 650 млн до 1,5 млрд руб. в год.

Fashion-500: как российские модные бренды завоевывают свой же рынок
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Минпромторг в 2022 году предлагал законодательно ограничить закупку иностранных товаров госкомпаниями. Согласно позиции ведомства, подзаконных нормативных актов недостаточно (данная сфера регулируется постановлением правительства) и нужно внести изменения именно в федеральное законодательство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Минпромторг легкая промышленность Госдума
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
Материалы по теме
В Минпромторге назвали полезным для потомков сбор редкоземов из техники
Технологии и медиа
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214
Общество
Минпромторг признал неоправдавшимся свой прогноз по параллельному импорту
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38