Власти предложили новое ограничение для госзакупок импортных товаров
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов предложил во время выступления в Госдуме запретить приобретать импортные товары легкой промышленности стоимостью до 1 млн руб. по госзакупкам.
«Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до 1 млн руб. необходимо установить запрет на приобретения импортной продукции, — сказал Алиханов. — Я хочу отметить, что у нас есть постановление 1875, но если закупка меньше миллионна рублей, то там нет обязательных требований по использованию российских товаров».
Министр также отметил, что такие закупки составляют 98% физического объема и примерно 40% в деньгах, поэтому такую меру ведомство считает крайне важной.
По словам Алиханова, отрасль легкой промышленности также рассчитывает на облегчение налогового бремени.
В рамках отраслевых мер поддержки министр также предложил увеличить финансирование единой лизинговой субсидии на оборудование для производителей с 650 млн до 1,5 млрд руб. в год.
Минпромторг в 2022 году предлагал законодательно ограничить закупку иностранных товаров госкомпаниями. Согласно позиции ведомства, подзаконных нормативных актов недостаточно (данная сфера регулируется постановлением правительства) и нужно внести изменения именно в федеральное законодательство.
