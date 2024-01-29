Ввоз наземного транспорта из Китая в Россию вырос за год на 258%

Машины на 258%: чего больше стала ввозить Россия из Китая. Инфографика

Россия в 2023 году нарастила импорт различных товаров из Китая. При этом лидером роста стали различные наземные транспортные средства. Их ввоз вырос 258% — с $6,28 млрд в 2022 году до $22,52 млрд в 2023 году, следует из данных Главного таможенного управления КНР (российские власти из-за санкций не раскрывают детали товарооборота по странам).

При этом наземный транспорт пока не догнал по объему оборудование и механические устройства, которых из Китая в Россию ввезли за 2023 год на $25,24 млрд.

Основная статья экспорта из Россию в Китай — это минеральное топливо. Его поставки за год выросли на 10,4% с $85,78 млрд до $94,7 млрд.