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Мониторы и крупа: что стало лидером по снижению цен в России. Инфографика

Крупы и картофель стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году

Лидерами по снижению цен в 2023 году стала гречневая крупа (18,81%), картофель (15,8%) и крупа овсяная и перловая (9,62%), следует из данных Росстата по изменению цен примерно на 560 товаров и услуг, входящих в его мониторинг, которые проанализировал РБК.

При этом в топ-10 подешевевших больше всего продуктов и услуг вошли телевизоры (6,42%), мониторы для персональных компьютеров (6,24%), стиральные машины (3,67%) и флешки (3,55%).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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крупа гречневая крупа цены Инфляция Росстат
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