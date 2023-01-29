Песков опроверг получение Путиным искаженных данных об экономике

Президент обладает полной информацией о состоянии экономики, заявил Дмитрий Песков. FT сообщила, что непрозрачность статистики уже стала проблемой «даже для тех, кто внутри системы»

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о состоянии экономики, заявил Financial Times пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Любые утверждения относительно того, что он получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — говорит Песков.

В статье FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Центробанка утверждается, что непрозрачность экономической статистики создает проблемы «даже для тех, кто внутри системы»: «У экономического блока есть доступ к закрытой макростатистике, но с корпоративной статистикой иногда возникает вопрос».

Песков опровергает это. «Все, кому нужно знать, все, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики, обладают доступом к полному спектру информации, статистики и тд», — заключил он.

По данным Financial Times, власти ведут дискуссии относительно возможности более полного раскрытия данных о динамике развития экономики. Инициатором дискуссии о необходимости большей прозрачности в сфере экономической статистике три источника FT назвали главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.