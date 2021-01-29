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Лисин решил написать Мишустину о «непродуманных инициативах» по экспорту

В заявлении Владимира Лисина экспортная пошлина на металлолом названа мерой, «искажающей рынок» и способной привести к новому витку цен
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Основной акционер НЛМК и президент ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» Владимир Лисин намерен предложить главе правительства России Михаилу Мишустину «остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья». Об этом говорится в заявлении Лисина, которое прислал РБК его представитель.

«Реализация данных инициатив не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке. По мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам совещания в Минпромторге России с руководителями крупнейших металлургических компаний 27 января 2021 года.

По мнению Лисина, отечественные металлургические компании рискуют получить «зеркальное увеличение пошлин» на рынках других стран, что приведет к снижению объемов экспорта своей продукции.

РБК направил запрос представителю Мишустина и представителю Минпромторга.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Она была создана в 2001 году для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности, говорится на сайте «Русской стали».

Членами ассоциации выступают «ЕвразХолдинг», НЛМК, ММК, «Мечел», «Северсталь» и другие.

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Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

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В конце декабря 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее сроком на полгода. До этого Минэкономразвития сообщало о поддержке инициативы Минпромторга по введению вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

«Это решение в том числе нацелено на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и так далее», — отмечалось в сообщении Минэкономразвития.

В январе 2021 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предупредил, что если введение пошлины не приведет к снижению цен на внутреннем рынке, то ведомство может выступить с инициативой о полном запрете на вывоз лома черных металлов.

«Если эта мера не принесет нам результат, то будем предлагать руководству страны ввести либо квотирование, либо полный запрет на вывоз этого важного для нашей экономики сырья. Мы имеем такое право в соответствии с нашими обязательствами во Всемирной торговой организации», — сказал замминистра.

Согласно данным мониторинга Минстроя, с апреля по декабрь цены на арматурную сталь выросли до 40%, на металлоконструкции — до 20%, на листовую оцинкованную сталь — до 50%. При этом наибольший рост зафиксирован за последние три недели декабря.

Автор
Евгений Калюков
При участии
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
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