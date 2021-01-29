Лисин решил написать Мишустину о «непродуманных инициативах» по экспорту

В заявлении Владимира Лисина экспортная пошлина на металлолом названа мерой, «искажающей рынок» и способной привести к новому витку цен

Владимир Лисин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Основной акционер НЛМК и президент ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» Владимир Лисин намерен предложить главе правительства России Михаилу Мишустину «остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья». Об этом говорится в заявлении Лисина, которое прислал РБК его представитель.

«Реализация данных инициатив не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке. По мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам совещания в Минпромторге России с руководителями крупнейших металлургических компаний 27 января 2021 года.

По мнению Лисина, отечественные металлургические компании рискуют получить «зеркальное увеличение пошлин» на рынках других стран, что приведет к снижению объемов экспорта своей продукции.

РБК направил запрос представителю Мишустина и представителю Минпромторга.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Она была создана в 2001 году для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности, говорится на сайте «Русской стали».