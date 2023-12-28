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Акции «Распадской» снизились после приостановки добычи

Акции «Распадской» снизились на 1,99% после приостановки добычи
Распадская RASP ₽430,55 -1,68% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Акции российского оператора и разработчика металлургического угля ПАО «Распадская» снизились на 1,99% после сообщений о приостановке добычи, следует из данных «РБК Инвестиции». По данным торгов на 13:07 мск, их стоимость составила 428,35 руб. за бумагу.

Ранее помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль сообщил в телеграм-канале, что приостановлены работы в лаве № 4-6-37 на «Распадской» из-за того, что работник получил травмы, а также в лаве № 3-2-2 на «Распадской-Коксовой» за нарушение требований промышленной безопасности.

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Шахта &laquo;Распадская&raquo;

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Юлия Овчинникова
Россия шахта «Распадская»
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