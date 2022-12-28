ExxonMobil оспорила решение ЕС о налоге на сверхприбыль нефтекомпаний

ЕС превысил свои полномочия, поскольку право вводить такой налог обычно принадлежит отдельным странам, сочли в ExxonMobil. В компании подчеркнули, что этот шаг «подорвет доверие инвесторов и оттолкнет их от дальнейших инвестиции»

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Американская энергетическая корпорация ExxonMobil подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за решения Евросоюза о введении налога на сверхприбыль нефтекомпаний. Об этом пишет The Financial Times.

Иск был подан 28 декабря подразделениями корпорации в Германии и Нидерландах. В нем ставятся под сомнения юридические полномочия Совета ЕС, поскольку исторически право вводить такой налог принадлежит суверенным государствам.

По словам представителя ExxonMobil Кейси Нортон, компания признает, что высокие цены на энергоносители «тяжелым бременем ложатся на семьи и предприятия», но тем не менее считает, что налог является «контрпродуктивным», «подорвет доверие инвесторов, будет препятствовать инвестициям и увеличит зависимость от импортируемой энергии».

Он напомнил, что ExxonMobil за десять лет потратила около $3 млрд на нефтеперерабатывающие проекты в регионе при том, что ЕС «стремится сократить зависимость от импорта энергоносителей из России».

«Будем ли мы инвестировать сюда, в первую очередь зависит от того, насколько привлекательной и конкурентоспособной на глобальном уровне будет Европа», — подчеркнул Нортон.

Как отмечает FT, судебное разбирательство может затянуться на большую часть 2023 года.

Налог на сверхприбыль должен вступить в силу с 31 декабря и будет взиматься в размере не менее 33% с любой налогооблагаемой прибыли в 2022-2023 годах, которая на 20% или более превышает среднюю прибыль в период с 2018 по 2021 год.

ExxonMobil указал в ноябрьском отчете, что его новые налоговые обязательства могут составить $2 млрд до конца 2023 года. В третьем квартале компания получила рекордную прибыль в размере почти $20 млрд.

Еврокомиссия предложила забирать у энергетических компаний сверхприбыль (ту часть прибыли, которая в этом году более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за предыдущие три года) в середине сентября. По оценке ЕС, эта мера позволит привлечь в бюджет €25 млрд.

Страны-члены ЕС будут забирать у предприятий излишки и распределять их между потребителями, а также финансировать межгосударственные проекты в рамках плана по уменьшению зависимости от ископаемого топлива REPowerEU.

Совет ЕС принял соответствующие меры в рамках ст. 122 из Договора о функционировании Евросоюза, в которой говорится, что по предложению Еврокомиссии он может, минуя Европарламент, «в духе солидарности» между странами-членами принимать соответствующие решения.