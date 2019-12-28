Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным — в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а также принимаемые меры демографической политики. Высокий вариант является целевым и предполагает успешную реализацию национальных проектов.

Из-за изменения возраста выхода на пенсию показатели демографической нагрузки к 2035 году по прошлогоднему и текущему прогнозам более не сопоставимы, подчеркнули в Росстате.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году и продлится десять лет, пока в 2028 году возраст выхода на пенсию не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение будет поэтапным, и для первых двух поколений россиян, кого затронет повышение пенсионного возраста (мужчин, родившихся в 1959–1960 годах, и женщин, родившихся в 1964–1965 годах), предусмотрена отдельная льгота — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

По прогнозу Минэкономразвития, до 2036 года численность рабочей силы благодаря увеличению пенсионных границ будет постепенно увеличиваться с 75,8 млн человек в 2018 году до 79,2 млн в 2036 году (.pdf).