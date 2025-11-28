Как технологии развивают российские косметическую промышленность

Российские производители парфюмерии и косметики при поддержке государства снижают зависимость от импорта. Развитие химической промышленности позволяет запустить в стране производство ключевых компонентов для отрасли

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Доля российских производителей на рынке косметической продукции растет: по отдельным категориям, например средствам для бритья, дезодорантам, продуктам для ванн, она достигла 50–70%, отмечают в Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», которая объединяет участников рынка, выпускающих 60% этой продукции.

По данным Минпромторга, объем произведенной парфюмерии в 2024 году в стране на 41% превысил показатель 2022 года. В отрасли действует более 600 компаний, из которых около 200 имеют собственные производственные мощности, а 155 являются производителями полного цикла.

Еще три года назад зависимость от импорта сырья в ключевых категориях, по данным министерства, достигала 90–95%. Однако в 2022 году отрасль оказалась перед необходимостью выстроить собственную сырьевую базу, отмечают в ассоциации. Благодаря развитию в стране мало- и среднетоннажной химии ситуация начала меняться, отмечают эксперты Национального совета.

Как государство поддерживает производство компонентов

Развитию отрасли помогает нацпроект «Новые материалы и химия». Его цель — достижение технологического лидерства России за счет развития промышленности и создания инновационных материалов и технологий для ключевых сфер экономики. По нацпроекту уже разработаны 23 химические цепочки, которые к 2030 году обеспечат производство более 700 критически важных продуктов.

В 2023 году Минпромторг России совместно с Национальным советом по парфюмерии, косметике и бытовой химии разработал и утвердил перечень сырьевых ингредиентов, имеющих критическое значение для производства продукции парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии. Ряд инициатив по производству ингредиентов уже получил компенсацию части затрат на НИОКР.

Например, Агентство по технологическому развитию профинансировало в 2022 году разработку порошкового силикагеля — ключевого компонента зубных паст. Проект включал также создание первой отечественной методики оценки абразивности. Это необходимо для мониторинга качества и параметров силикагелей. В 2025 году испытания подтвердили, что отечественное сырье полностью соответствует требованиям производителей, отмечают в ассоциации.

В свою очередь, специалисты ООО «Биг» создали собственную биотехнологию получения ксантановой камеди — стратегически важного компонента для парфюмерно-косметической отрасли. Он используется в кремах, шампунях, декоративной косметике как универсальный загуститель и стабилизатор. Российским производителям ежегодно требуется 18 тыс. т этого сырья. Проект компании «Биг», получивший субсидии на часть затрат по НИОКР, предполагает создание производства мощностью 12 тыс. т в год, что позволит заместить две трети текущего импорта. Завершение строительства и выход на промышленные объемы планируется к 2030 году, сообщили в Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Также для наращивания объемов производства материалов для всей парфюмерно-косметической промышленности компания «РусКамедь» в июне 2025 года подписала четырехстороннее соглашение о намерениях реализации проекта по созданию промышленного производства ксантановой камеди.

Развитию подобных проектов может способствовать механизм форвардных контрактов — долгосрочных соглашений, когда условия будущих поставок фиксируются сейчас, и разрыв контракта по желанию потребителя буден невозможен, считают в Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии». По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, в первую очередь такие контракты будут применяться в микроэлектронике, но затем этот опыт будет учитываться в других отраслях промышленности.

От колпачков для ароматов: что предлагает отрасли бизнес

Не менее важным направлением стала локализация упаковки, которую еще недавно почти полностью приходилось закупать за рубежом, отмечают в ассоциации. С 2023 года в удмуртском городе Можга на заводе «Свет» выпускают флаконы для парфюмерии. Производственная мощность завода — 45 млн единиц объемом от 25 до 250 мл. В Санкт-Петербургском «Крафт бюро Анны Афанасьевой» с 2022 года делают деревянные колпачки и крышки для парфюма Faberlic. В прошлом году удалось изготовить 520 тыс. колпачков, в этом году планируют произвести 600 тыс.

Один из примеров того, как технологии химической промышленности способствуют развитию косметической отрасли, — история российского производителя отдушек и парфюмерных композиций ACSens. Компания с 2017 года создает ароматы из монодушистых веществ и натуральных эфирных масел на собственном производстве и широко использует возможности газовой хроматографии для разделения летучих соединений и создания композиций. В 2025 году ACSens открыла новый цех, что позволило значительно нарастить мощности производства. Цех оснащен автоматическими линиями дозации с точностью в милиграмм, что пока редкость для отечественного рынка.

«Последние три года в России производство отдушек развивается кратными темпами. С запуском нового цеха мы сможем производить по 30–40 т отдушек в сутки, что позволяет закрыть только нашими мощностями порядка 40–50% потребности в этой продукции всех российских производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии», — рассказывает директор парфюмерно-косметического направления ACSens Анна Сапрыкина.

Компания также активно разрабатывает гипоаллергенные ароматы для детей, сухие отдушки в виде порошков, гранул и инкапсулятов, создает технологии отдушек для стирки, а также развивает направление парфюмерных композиций, говорит Анна Сапрыкина. Ароматы от российских парфюмеров находят применение не только в душистых и туалетных водах, но и в формате арт-искусства, для объемного восприятия объектов, отмечает она.

Таким образом в России создаются высокотехнологичные линии по производству стратегически важных компонентов для парфюмерно-косметической отрасли, заключают эксперты Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии. Эта тенденция обеспечивает устойчивость отрасли, уверены они.