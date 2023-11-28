Ученые оценили доходы Норвегии в связи с конфликтом на Украине в 334 млрд крон

В Норвегии оценили доходы от газа на фоне конфликта на Украине

Экономисты посчитали, что Норвегия получила 334 млрд крон доходов от продажи газа в связи с дефицитом российских поставок в 2022 году на фоне конфликта на Украине. Доходы страны от нефтегаза в прошлом году были рекордными

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

В Норвежской школе экономики (NHH) подсчитали, что Осло после начала конфликта на Украине благодаря поставкам газа на фоне дефицита российского топлива получил за прошлый год доходы в размере 334 млрд норвежских крон (2,7 трлн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Диссертацию на эту тему подготовили в рамках программы магистратуры в области экономики и бизнеса Эйрик Хьялте и Ида Элизабет Уберг Гаасланд.

В исследовании говорится, что указанная сумма составила более 27% доходов Норвегии от газа. «Эта оценка вносит нюансы в дебаты о Норвегии как о военном спекулянте, поскольку показывает, какая часть доходов может быть отнесена на счет [конфликта]», — сказано в описании диссертации.

Расчет проводился с учетом семи факторов, влияющих на цену природного газа, а не только объема дефицита поставок из России. Кроме того, авторы исследования оценивали изменения цен из-за этих факторов с 2016 по 2022 год.

Норвежский портал E24 со ссылкой на предварительные данные государственного Статистического управления Норвегии (SSB) сообщал, что Осло в прошлом году получил рекордные 1457 млрд крон нефтегазовых доходов. Morningstar приводил другую оценку: согласно отчету Национального банка, они составили $161 млрд (более 1700 млрд крон) — это на 150% больше, чем в 2021-м.

В феврале этого года премьер-министр страны Йонас Гар Стёре сообщил, что у Осло есть планы направить часть своих возросших нефтяных доходов для предоставления Киеву военной помощи и на борьбу с «глобальными» последствиями военных действий на Украине, например, голодом в странах Африки и Ближнего Востока.