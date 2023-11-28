FT сообщила о «порванном в клочья» наследии Шольца из-за дыры в €60 млрд

Из-за изъятия €60 млрд из бюджета Германии планы правительства ФРГ по расходам на этот и следующий годы «разорвались в клочья», пишет FT, а система Шольца по борьбе с кризисом «рухнула как карточный домик»

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Система по борьбе с экономическими кризисами, выстроенная немецким канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета Германии €60 млрд в середине ноября, пишет Financial Times.

Система Шольца по борьбе с кризисом включала привлечение созданного для спасения компаний, испытывающих трудности во время пандемии, Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий на сумму €200 млрд и использование его для субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей.

Однако в прошлом году из WSF было фактически выплачено только €30 млрд, а остальная сумма перенесена на текущий год. Высший суд постановил, что это нарушило основной принцип, согласно которому заемные средства должны быть использованы в том году, на который они были утверждены. После этого правительство подтвердило, что теперь оно планирует свернуть WSF к концу года, а не переносить выделение средств на 2024 год.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», — сказал один из чиновников, работавших при канцлере.

16 ноября Конституционный суд Германии изъял из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. В январе 2022 года правительство канцлера Олафа Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, указав в нем неизрасходованные €60 млрд кредитных средств, предназначавшихся на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Власти собирались потратить эти деньги на финансирование зеленых энергетических проектов в течение нескольких следующих лет. Однако в ХДС/ХСС сочли подобные действия противоправными, суд согласился с мнением истца.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил, что изъятие €60 млрд из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия. Отвечая на вопрос, насколько «немцам придется затянуть пояса», он отметил, что «в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое предназначалось для обновления экономики и инфраструктуры».