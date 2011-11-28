Российский рынок акций начал неделю с роста

Торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов на фоне ослабления опасений касательно долгового кризиса еврозоны. Фондовые площадки в Азии проходят преимущественно на положительной территории, рост наблюдается и на сырьевых рынках, что оказывает поддержку российскому нефтегазовому сектору.

По состоянию на 10:50 мск индекс ММВБ подрос на 1,36% - до 1430,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1435,03 пункта, что на 1,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,43%, начав день на отметке 9718,54 пункта.

Стоимость нефти WTI на торгах 25 ноября 2011г. выросла на 60 центов - до уровня 96,77 долл./барр. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 1,63% и торгуются на уровне 98,35 долл./барр. Поддержку котировкам оказывают надежды на стабилизацию ситуации в Европе, беспорядки в Сирии, а также закрытие ряда нефтяных терминалов в Мексиканском заливе в связи со сложными погодными условиями.

Из негативных факторов, способных повлиять на ход сегодняшней торговой сессии, аналитики называют понижение рейтинговым агентством Standard and Poor's кредитного рейтинга Бельгии до инвестиционного уровня АА. Кроме того, Италии в ходе размещения векселей удалось привлечь весь запланированный объем средств, однако их средневзвешенная доходность по сравнению с прошлым аукционом значительно выросла, а спрос на бумаги упал.

"На предстоящей неделе основным ньюсмейкером вновь станет Европа. Во вторник-среду пройдут встречи министров финансов еврозоны и ЕС, по итогам которых участники рынка ожидают решительных действий по предотвращению распространения долгового кризиса в регионе. Кроме того, премьер Италии Марио Монти на этой неделе предложит дополнительные меры экономии, направленные на достижение сбалансированного бюджета к 2013г.", - отмечают аналитики Газпромбанка.