Экономика⁠,
0

Набиуллина назвала самый «вредный» сценарий для экономики России

Набиуллина: больше всего экономике навредит рост спроса из-за снижения ставки
Рост спроса может произойти из-за преждевременного снижения ставки. В таком случае регулятору придется снова повышать ключевую ставку. Набиуллина считает, что такой сценарий может больше всего навредить экономике
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Наибольший вред российской экономике может принести резкий рост спроса из-за несвоевременного снижения ключевой ставки, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать», — сказала она в Госдуме.

Глава регулятора также подчеркнула, что необходим осторожный подход в решениях, которые касаются ключевой ставки.

Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки захватит весь следующий год
Экономика
Эльвира Набиуллина

Кроме того, как заверила Набиуллина, цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год. «За четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала она.

Последнее снижение ключевой ставки прошло 24 октября. Тогда ЦБ понизил ставку с 17 до 16,5%. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума 21 до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

ЦБ также ухудшил прогноз по инфляции. Регулятор ждет, что в 2026 году инфляция замедлится до 4–5%, хотя ранее прогнозировал прирост цен не более 4%. Текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 6,4% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале, отмечал ранее ЦБ.

