В Минэке увидели плюсы для работников от сокращения теневой занятости

РБК ранее сообщил, что Минтруд разработал методику для расчета числа россиян, занятых в теневом секторе, чтобы впоследствии «обелить» экономику. В Минэкономразвития инициативу поддержали, отметив сложившийся дефицит кадров

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Легализация работающих в теневом секторе россиян на основании методики, разрабатываемой Минтрудом, — это «правильно и хорошо», особенно в условиях кадрового дефицита. Об этом заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова, комментируя инициативу Министерства труда, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в условиях дефицита кадров, на который «в общем-то жалуются все предприятия», возникает вопрос, как эту потребность заполнять. «На самом деле источников-то много. У нас в экономике очень большие резервы по повышению производительности труда. Если мы говорим про ту же инвестиционную активность, есть целый нацпроект, но помимо нацпроекта очевидно, что потенциал здесь очень большой на уровне отдельных предприятий и экономики в целом. Это означает, что меньшим количеством людей можно делать больше продукции», — пояснила замминистра.

Крючкова отметила, что когда в России «по большому счету» формируется рынок работника, то именно работник задает условия. «В этом смысле, скажем так, сокращение серой занятости (а что такое сокращение серой занятости — это значит перевод занятых в легальное поле, больше гарантий для работников) — это в общем процесс, у которого есть какой-то стимул. Потому что в ситуации высокой безработицы работник готов на любые условия. Чем больше потребность в кадрах, тем, естественно, больше ценится работник, это нормально, это правильно и хорошо», — заключила она.

О том, что Минтруд разработал методику для расчета числа россиян, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению (как для регионов, так и для России в целом), РБК со ссылкой на документ сообщил 26 сентября.

В частности, ведомство предложило формулу расчета потенциальной величины теневой занятости. На ее основе региональным властям установят KPI по легализации таких граждан. Предполагается, что за три года регионы должны будут «обелить» 30% теневого сектора.

Новая методика предполагает два этапа оценки потенциальной численности граждан в теневой занятости. На первом, с использованием данных Фонда ОМС, будут определять количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. На втором — потенциальную численность теневого сектора. Для этого из показателя, определенного на первом этапе, вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Результат, который рассчитают в Минтруде, позволит оценить численность граждан, чья деятельность приносит им заработок, вознаграждение или иной доход без оформления трудовых отношений или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Ранее эксперты говорили РБК, что власти озаботились этой проблемой в том числе в контексте обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Это необходимо, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном, объяснял один из экспертов.

О том, что правительство планирует усилить работу по снижению теневой занятости, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. В 2021 году правительство утвердило план мероприятий по сокращению теневой занятости на 2022–2024 годы. По данным Росстата, «скрытый» фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников — это минимальный показатель за всю историю современной России.