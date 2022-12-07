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Мария Котовская

Помощь в повороте: как экспортеры находят новые рынки

Фото: Денис Кожевников / ТАСС
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) достиг рекордных $191 млрд. Как подсчитали аналитики АО «РЭЦ», рост по сравнению с 2020-м составил 36%.

Но из-за санкций, которые западные страны начали вводить против России минувшей весной, торговля с европейскими странами сократилась, а логистические цепочки оказались нарушены. Особенно ощутимо это сказалось на малом и среднем бизнесе.

Сейчас полным ходом идет переориентация экспорта: бизнес активно ищет и, что важно, находит новых клиентов и поставщиков в странах Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и ЕАЭС. Уже спустя всего полгода после введения ограничений долю поставок в дружественные страны удалось нарастить, в том числе с помощью национального проекта «Международная кооперация и экспорт», и сегодня она составляет более 60% от общего объема. Дополнительные возможности предоставляют рынки стран Евразийского союза.

Те, кто только ступил на путь экспорта, а также потенциальные экспортеры пока находятся в состоянии неопределенности. Это и понятно. Мало того, что для них ВЭД — новая сфера, так еще и сложности, обусловленные санкциями, оптимизма и решительности не внушают.

Всем экспортерам сейчас как никогда нужна помощь специалистов в области ВЭД — логистов, юристов, маркетологов, которые помогут восстановить поставки, изучить рынок в новой стране и помочь найти клиентов. Мы видим спрос на таких экспертов, потому что напрямую общаемся с экспортерами. И так как переходить на новые рынки сбыта и новые источники поставки продукции, сырья и материалов нужно быстро, находить опытных специалистов необходимо еще оперативнее. Особенно это актуально для МСП, так как в отличие от крупных игроков их бизнесу денежные и временные потери наносят более весомый урон.

Компания, ведущая деятельность в сфере ВЭД, может выбрать специалиста, готового решить ее экспортную задачу, с помощью сервиса «Профессионалы экспорта», который работает на цифровой платформе «Мой экспорт». Это специализированный b2b-маркетплейс услуг. Он устроен по принципу сервисов по подбору специалистов вроде «Профи» и YouDo, только для экспортеров. Сертификация, интеллектуальная собственность, таможенное администрирование, аналитика, — маркетплейс, который начал работать в прошлом декабре, предлагает 26 услуг по девяти направлениям. В том числе и восемь услуг с господдержкой, на которую могут рассчитывать малые и средние предприятия. На платформе представлено более 300 компаний, занимающихся экспортным консалтингом. Сама платформа «Мой экспорт» была запущена благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Наибольшим спросом пользуются услуги по поиску партнера и размещению товаров на зарубежных маркетплейсах. И исполнители действительно помогают экспортерам выходить на новые рынки в непростых условиях. Разберемся, как это работает.

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Например, компания «Дальпищепром» воспользовалась услугой по продвижению своей плодоовощной продукции на внешние рынки. Ее оказывает зарегистрированная на «Профессионалах экспорта» компания «Энергия экспорта». Специалисты нашли заказчику дистрибьютора в китайской провинции Хэйлунцзян, помогли открыть интернет-магазин на платформе WeChat, продвигают их продукцию в Китае, выстраивая логистическую цепочку поставок. А сейчас ищут дистрибьютора в другой китайской провинции, Цзилинь.

Со стороны российского бизнеса возрос интерес к Ирану, чего раньше не наблюдалось. Причина в том, что страна находится под санкциями США и Евросоюза. По словам одного из наших партнеров из компании «Вентис Юнион АМГ», сейчас много запросов от российских экспортеров на поиск там покупателей минеральных удобрений. Кроме того, подрядчик также ищет для российских производителей поставщиков сырья в Иране для производства лекарств и автокомпонентов. Так, например, в августе иранские производители автомобилей подписали с российскими компаниями 12 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Речь идет о поставке в Россию компонентов для легковых и грузовых автомобилей, а также о создании высокотехнологичной линии по производству автозапчастей. Общая сумма контрактов составит порядка €700 млн.

После ухода с российского рынка международных логистических компаний вырос спрос на услуги отечественных логистов, у некоторых наших партнеров даже в два раза. Мы видим, что отечественные компании справляются с задачей создания новых логистических цепочек. Многие из наших партнеров переориентировались с поставок в страны Западной Европы, США и Канаду на страны Азии и Африки и Ближний Восток. Также они прокладывают новые маршруты, например в Бангладеш, на Тайвань, в Саудовскую Аравию, Оман, Чили.

У каждого государства есть свои требования к сертификации, которые подразумевают множество нюансов. Исполнителям «Профессионалов экспорта» от экспортеров идет запрос на сертификацию промышленного оборудования, продукции АПК, радиооборудования, древесины. Здесь тоже наблюдается смена географических направлений. Так, например, компания «Серконс», которая как раз специализируется на сертификации, до марта получала около 90% запросов на услуги сертификации продукции в европейских странах, 10% — в странах Ближнего Востока, Африки и в Турции. Сейчас ситуация прямо обратная: до 80% запросов экспортеров приходится на Турцию, 10% — на страны Ближнего Востока и лишь 10% — на европейские государства.

Так что, каким бы пугающим кризис ни казался, на самом деле это время возможностей. Поддержку специалистов уже получили 1,2 тыс. экспортеров.

Об авторе
Мария Котовская Мария Котовская директор по партнерской инфраструктуре АО «Российский экспортный центр»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб экспорт логистика
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