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ФАС попросила новые полномочия из-за «угрозы обороне страны»
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ФАС попросила новые полномочия из-за «угрозы обороне страны»
Экономика, 21:55
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ФАС попросила новые полномочия из-за «угрозы обороне страны»
ФАС просит новые полномочия при проверке предприятий — ведомство хочет дополнительно контролировать участие в них иностранных инвесторов. Это вызвано возможным «созданием угрозы обороне страны и безопасности государства»
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Федеральная антимонопольная служба предлагает расширить ее полномочия для контроля за иностранными инвесторами, участвующими в капитале стратегических предприятий. Соответствующий законопроект, разработанный службой, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Если его примут, ФАС сможет проводить плановые и внеплановые проверки компаний, а сам список поднадзорных организаций расширится.

Охватить всех «стратегов»

Поправки предлагается внести в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», регулирующий участие иностранных инвесторов в российских стратегических компаниях. Зарубежные инвесторы обязаны согласовывать с правительственной комиссией сделки по покупке более 50% акций стратегических предприятий, а если они этого не сделают, сделку посчитают недействительной.

Какие компании считаются стратегическими

Чтобы предприятие было признано стратегическим, оно должно быть зарегистрировано в России и заниматься хотя бы одним из прописанных в 57-ФЗ видов деятельности. Всего их 46, в том числе «деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний»; работа с ядерными установками и радиоактивными источниками; техническое обслуживание и распространение шифровальных средств; разработка, производство, торговля и ремонт вооружений и военной техники; космическая деятельность; работа с авиационной техникой; геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых на участках федерального значения; теле- и радиовещание, которое затрагивает более чем половину населения какого-либо региона; вылов биологических ресурсов. Закон также распространяется на компании, занимающие доминирующее положение на рынке услуг фиксированной телефонной связи (в масштабах городов федерального значения или пяти и более регионов). Эксперты PwC писали, что зачастую даже сотрудники предприятий «не знают о наличии у него статуса стратегического, что может повлечь нарушение ими требований закона».

Но сейчас существует законодательный пробел в регулировании «стратегов», утверждает ФАС. Иностранные инвесторы покупают доли в юрлицах, которые «по смыслу» ст. 2 57-ФЗ не считаются хозяйственными обществами, но осуществляют стратегическую деятельность. Речь идет, в частности, об унитарных предприятиях, сельскохозяйственных кооперативах и т.д. Кроме того, закон не распространяется и на концессионные соглашения в случаях, когда они затрагивают стратегические виды деятельности.

Из-за этого «существует возможность создания угрозы обороне страны и безопасности государства в части приобретения прав в отношении стратегических юридических лиц или их имущества иностранными инвесторами либо находящимися под их контролем организациями», говорится в пояснительной записке к проекту. Соответственно, риски для государства при таких сделках не просчитываются, указывает антимонопольная служба.

Документ предлагает считать стратегическими предприятиями хозяйственные товарищества, крестьянские хозяйства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, то есть распространить действие 57-ФЗ на них. Затронет оно и концессионные соглашения, если их объектом будет «имущество хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение».

В пояснительной записке ФАС отмечает, что необходимость этих поправок вытекает из реальной судебной практики: по данным регулятора, есть случаи, когда иностранные инвесторы приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона. В качестве одного из примеров ФАС приводит «дело порта «Пермь»: в 2011 году порт перешел под контроль нескольких чешских компаний, а спустя шесть лет ФАС подала в пермский суд заявление о признании недействительными тех сделок, ссылаясь на то, что порт являлся обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В марте 2018 года суд подтвердил, что пермский порт на момент оспариваемых сделок являлся стратегическим предприятием, но отказал ФАС в удовлетворении иска на основании истечения срока исковой давности.

В апреле 2018 года ФАС оштрафовала на 500 тыс. руб. канадскую Canrig Drilling Technology и подала на нее в московский суд за установление косвенного контроля над поставщиком бурового оборудования «Оксет» без предварительного согласования сделки.

Больше оснований для проверок

ФАС также указывает на недостаточную эффективность механизма по контролю за иностранными инвесторами в компаниях-стратегах. Служба «не располагает действенными инструментами по оперативному получению достоверной информации о наличии контроля над активами стратегических обществ, об изменении в структуре владения такими активами». Это затягивает процесс получения доказательств и привлечения виновных к ответственности по 57-ФЗ. Поэтому ФАС предлагает наделить ее полномочиями «по проведению плановых и внеплановых проверок, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений» этого закона. Проверки, согласно проекту, будут выездными и документарными (то есть по месту нахождения органа контроля).

Инициатива ФАС вписывается в общий тренд расширения полномочий ведомства и может спровоцировать отток иностранных инвестиций, заявил РБК директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

«К сожалению, в последнее время очень много инициатив ФАС направлены на то, чтобы усилить и ужесточить контроль, хотя его и так более чем достаточно. ФАС обладает самыми большими полномочиями среди всех антимонопольных органов мира. Ни один антимонопольный регулятор не контролирует столько сфер и не проводит такого количества проверок, так не штрафует и не возбуждает столько дел», — отметил Ульянов.

«ГУПы и МУПы могут быть в сфере ЖКХ, товарищества — это малый и средний бизнес, и почему у них не может быть иностранного инвестора, в том числе из дружественных России стран? У нас лучше получается договариваться с якорными инвесторами, но с привлечением малых и средних инвестиций проблема. По-моему, инициатива ФАС может эту проблему усугубить», — считает Ульянов.

ФАС не в первый раз за последнее время запрашивает расширение полномочий. Служба также хочет усилить борьбу с картелями — для этого просит дать ей возможность изымать документы предприятий (это уже могут делать налоговики и таможенники), брать у представителей компании объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности, а также знакомиться с материалами дела, составляющими охраняемую законом тайну, персональными данными и данными об абонентах услуг связи. Инициатива столкнулась с критикой бизнеса: крупнейшие деловые объединения (РСПП, ТПП, «Деловая Россия») в конце июля попросили правительство декриминализировать картельные соглашения. Бороться же с ними нужно высокими административными штрафами, считают бизнес-объединения.

Принудительные аукционы

ФАС в законопроекте также предлагает создать новый механизм продажи акций стратегических предприятий иностранными инвесторами в тех случаях, когда они совершили сделку без согласования с правительственной комиссией. Сейчас в случае, если суд по иску ФАС лишает инвестора, чья доля превышает установленный законом уровень, права голоса на общем собрании акционеров, компания «остается в бесконтрольном состоянии», объясняет служба. Это происходит из-за того, что инвестор не вправе продать свою долю «ввиду ничтожности ранее совершенной сделки». Согласно законопроекту суд одновременно будет принимать и решение о принудительной продаже долей, а проходить она будет на открытом аукционе.

Авторы: Антон Фейнберг, Ольга Агеева.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Федеральная антимонопольная служба , проверки
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