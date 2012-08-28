Поддержкой по индексу ММВБ выступит отметка 1420 пунктов

Укрепление нефтяных котировок способствует возобновлению "бычьих" настроений на российском рынке.

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Во вторник, 28 августа, российские индексы демонстрируют практически нулевую динамику, готовясь к уверенному рывку. Стимулом к нему может послужить публикация отчета ФРС США "Бежевая книга", в случае если в этом отчете будут фигурировать позитивные тезисы. Вместе с тем укрепление нефтяных котировок способствует возобновлению "бычьих" настроений на российском рынке. По мнению аналитиков, инвесторам нужны сильные покупки с ориентиром роста на уровне 1480 пунктов по ММВБ.



По мнению аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, нижнюю границу диапазона индекса ММВБ продолжает удерживать поддержка в районе 1439-1440 пунктов. Вместе с тем негатив на европейских площадках тормозит покупки в России. "У европейских инвесторов нет определенной позиции по отношению к заседанию ЕЦБ, которое состоится 6 сентября. В любом случае ЕЦБ будет ждать решения германского Конституционого суда 12 сентября по поводу фондов bail out. На заседании 6 сентября ЕЦБ представит свои программные позиции, которые подразумевают обращение за помощью в ЕС проблемных стран. Ситуацию определят доклады по ценам на жилье и потребительскому доверию, индекс потребительского доверия позволит бросить взгляд на ситуацию с августовской занятостью, уровень безработицы - один из критических параметров для запуска QE3. В среднесрочном плане мы рекомендуем сильные покупки с ориентиром роста на этой неделе 1480 и поддержкой 1420 пунктов по индексу ММВБ. В среду предполагаем небольшое снижение на открытии", - указал эксперт.



По мнению менеджера по связям с общественностью ФГ БКС Сергея Нагорного, российские индексы практически перестали реагировать на бесконечные вербальные интервенции руководителей ФРС и лидеров еврозоны, ежедневно публикующих свои противоречивые мнения на тему запуска QE3, а также сохранения Греции в еврозоне. Фактором, по-прежнему коррелирующим с динамикой торговли на российском фондовом рынке, остались цены на нефть. К середине вторника цены на нефть умеренно растут, оказывая поддержку российскому рынку акций.





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