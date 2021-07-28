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Экономика ,  
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Средняя зарплата на Украине достигла рекордного уровня

В июне этого года она составила 14 313 гривен, увеличившись за год почти на 24%. Больше всего зарабатывают в Киеве, меньше всего — в Кировоградской области. Киев планирует через три года поднять среднюю зарплату до 19 тыс. гривен
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

В июне 2021 года средняя заработная плата на Украине составила 14 313 гривен ($525) — это максимальное значение в истории страны. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев — на 23,6%», — говорится в сообщении Госстата.

Самые высокие средние зарплаты на Украине — в Киеве: в среднем работники предприятий, учреждений и организаций в столице получали в июне 20,4 тыс. гривен ($760). На втором месте Донецкая область ($557), на третьем — Киевская ($545).

Названы регионы-лидеры по уровню средней зарплаты в России
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Самые низкие зарплаты у жителей Кировоградской области — в среднем они получают 11 497 гривен в месяц ($427).

Наиболее высокие зарплаты на Украине у людей, работающих в сферах информации, коммуникаций, финансовой и страховой деятельности, госуправления.

Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла максимума за десятилетие
Экономика
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

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С 1 января 2021 года на Украине подняли минимальную заработную плату до 6 тыс. гривен ($223). Минфин страны пообещал к 2024 году увеличить минимальную зарплату до 7,6 тыс. гривен.

В июле Верховная рада приняла бюджетную декларацию, которая предусматривает повышение средней зарплаты в стране до 19 тыс. гривен ($708) к 2024 году. Как писала «Униан», средняя зарплата на Украине — самая низкая в Европе и почти в три раза ниже, чем в соседней Польше.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
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