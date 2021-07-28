Средняя зарплата на Украине достигла рекордного уровня

В июне этого года она составила 14 313 гривен, увеличившись за год почти на 24%. Больше всего зарабатывают в Киеве, меньше всего — в Кировоградской области. Киев планирует через три года поднять среднюю зарплату до 19 тыс. гривен

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В июне 2021 года средняя заработная плата на Украине составила 14 313 гривен ($525) — это максимальное значение в истории страны. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев — на 23,6%», — говорится в сообщении Госстата.

Самые высокие средние зарплаты на Украине — в Киеве: в среднем работники предприятий, учреждений и организаций в столице получали в июне 20,4 тыс. гривен ($760). На втором месте Донецкая область ($557), на третьем — Киевская ($545).

Самые низкие зарплаты у жителей Кировоградской области — в среднем они получают 11 497 гривен в месяц ($427).