Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла максимума за десятилетие

Средняя годовая зарплата работника рынка ценных бумаг в Нью-Йорке достигла десятилетнего максимума. За год она выросла на 13%, до $422,5 тыс., по данным фининспектора штата Нью-Йорк. Средний бонус вырос на 17%, до $184,2 тыс.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг (включая бонусы) выросла в 2017 году на 13%, до $422,5 тыс., — максимум за десятилетие, следует из доклада (.pdf) финансового инспектора штата Нью-Йорк Томаса Динаполи. Средний размер бонуса в секторе за отчетный период увеличился на 17%, до $184,2 тыс. Доля премий в структуре заработных плат на Уолл-стрит составила 40%, отмечает Динаполи.

Средняя зарплата на Уолл-стрит оказалась самой высокой по сравнению с другими сферами. В 2017 году на нее пришелся 21% совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка, хотя вклад отрасли в общую занятость в городе не превышает 5%. Почти четверть (24%) специалистов рынка ценных бумаг заработали за год больше $250 тыс., тогда как аналогичный доход смогли получить лишь 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики.

«Уолл-стрит завершала прибылью каждый год с конца рецессии в 2009 году, и вознаграждения в прошлом году достигли максимума с начала финансового кризиса, — отметил Динаполи в заявлении. — Эффект импульса от роста прибыли в прошлом году сохранился в 2018 году, и сектор готов подойти к его концу с плюсом».

Зарплаты на Уолл-стрит растут одновременно с рынком: доналоговая прибыль брокерско-дилерских операций на Уолл-стрит в 2017 году увеличилась на 42%, до $24,5 млрд. В первом полугодии 2018 года показатель вырос на 11%, до $13,7 млрд. Доналоговая прибыль брокерско-дилерских операций компаний, являющихся членами Нью-Йоркской фондовой биржи, традиционно считается барометром прибыльности рынка ценных бумаг.

С 2010 по 2017 год число занятых на Уолл-стрит выросло на 10,6 тыс., до 176,9 тыс., однако показатель все еще не вернулся к докризисному уровню. Треть работников нью-йоркского рынка ценных бумаг составляют иммигранты, говорится в докладе. Доля сектора в структуре налогов Нью-Йорка в 2017 финансовом году составила 7%.

17 сентября статистику зарплат выпустило и Общество профессиональных экономистов Великобритании. По его данным (.pdf), средняя зарплата экономистов с учетом бонусов, а также полученных в качестве вознаграждения акций в секторе финансовых услуг с начала года выросла на 2,6%, до £201 тыс. ($258 тыс.). Средняя зарплата экономистов в консалтинге выросла на 8,6%, до £127 тыс., в госсекторе — сократилась на 11%, до £94 тыс.

Средний бонус экономистов, занятых финансовыми услугами, в 2018 году составил £100 тыс., в консалтинге — £62 тыс.; в других сферах частного сектора — £19 тыс., в госсекторе — £6 тыс. Средняя зарплата экономистов-женщин во всех секторах оказалось вдвое меньше мужской — £42 тыс. против £90 тыс., отмечается в докладе.

Общество профессиональных экономистов — крупнейшее объединение экономистов Европы, которое насчитывает около 600 членов.