РСПП предложил запустить в России несколько пенсионных систем

РСПП предложил запустить несколько пенсионных систем — традиционную и особые для отдельных отраслей. Работодатели выступили также за возврат индексации работающим пенсионерам и допустили отказ от обязательной накопительной пенсии

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Больше систем, меньше льгот

Помимо традиционной пенсионной системы в России могут функционировать системы «с иным порядком». Предложение рассмотреть такую возможность содержится в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (с документом ознакомился РБК). РТК — совещательный орган, который обсуждает законопроекты правительства перед внесением в Госдуму, Шохин представляет в нем сторону работодателей (помимо них в РТК заседают представители профсоюзов и правительства). Согласно решению РТК, вынесенному еще 16 июня, предложения сторон будут направлены в Госдуму.

«Следует рассмотреть целесообразность функционирования в перспективе нескольких пенсионных систем — традиционной с установленным на сегодня порядком уплаты взносов и формирования прав и особых (для разных категорий застрахованных, отраслей, видов деятельности), с иным порядком уплаты взносов и формирования пенсионных прав лиц, застрахованных в таких системах», — говорится в документе.

Как объяснила РБК эксперт РСПП Марина Москвина, объединение предлагает создать обособленные пенсионные системы для категорий граждан, профессий и отраслей, для которых сейчас действуют льготные пониженные ставки страховых взносов в Пенсионный фонд или существуют «профессиональные пенсии».

«Сегодня есть разные категории страхователей и застрахованных граждан в рамках пенсионной системы. Например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, адвокатов у нас другие тарифы страховых взносов, но пенсии они должны получать в таком же объеме, как и те работники, за кого работодатели уплачивают 22%», — сказала Москвина. Для тех категорий плательщиков взносов, в отношении которых установлены льготы, должны быть другие правила и, возможно, другая тарифная политика, добавила эксперт РСПП.

РСПП не поддерживает механизм льгот при уплате страховых взносов, который действует для компаний из определенных отраслей, говорится в письме Шохина. Сейчас соцвзносы по пониженной ставке платят, например, организации из ИT-сектора и компании, занимающиеся туристической и технико-внедренческой деятельностью в рамках особых экономических зон. Для них размер соцвзносов составляет 14% от зарплаты сотрудника (8% — в ПФР, 2% — в ФСС и 4% — в ФОМС). Компании, не имеющие права на льготы, платят взносы в размере 30%: 22% — в ПФР, 2,9% — в ФСС и 5,1% — в ФОМС. Индивидуальные предприниматели, использующие налоговые спецрежимы, платят только 20% в Пенсионный фонд.

О переоценке механизма льгот в интервью РБК ранее говорила и вице-премьер Татьяна Голикова. «Я думаю, предстоит оценить эффективность и влияние на соответствующие отраслевые показатели этих пониженных тарифов и окончательно определиться по срокам действия этих тарифов», — подчеркивала она.

Выпадающие доходы ПФР из-за льготных тарифов страховых взносов составляют около 50 млрд руб. ежегодно, сказал РБК замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Из них бóльшая часть — ИП и работники ИT-отрасли», — указал экономист. Но предложения РСПП вызывают сомнения, поскольку материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, продолжил он. «Если работники заработают пенсию ниже, то из регионального бюджета или федерального им будут осуществляться доплаты для доведения до уровня регионального прожиточного минимума», — напомнил Горлин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о предложениях правительства по пенсионному возрасту в середине июня. Для мужчин он увеличится до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 соответственно). При реализации этих мер будет действовать переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин, в течение которого повышение (оно затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше). На РТК сторона работодателей поддержала предложения правительства, но профсоюзы выступили против. Повышение пенсионного возраста позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, объяснял ранее Медведев. Для нынешних пенсионеров правила не меняются. «Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. руб. в год», — подчеркивал премьер.

По расчетам Минтруда, средний размер пенсии в 2019 году достигнет 15,4 тыс. руб. К 2024-му средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Вернуться к индексации и отказаться от накоплений

От накопительного компонента пенсии, «в принципе, можно отказаться», сказано в предложениях РСПП. Условие такого шага — введение добровольной системы пенсионного страхования, например индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При таком механизме накопительную часть заменит больший размер страховых пенсий, указывает РСПП. Модель ИПК была разработана Минфином и Центробанком, но пока ее не приняли. Ключевым элементом новой модели стала автоподписка граждан на отчисления на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет.

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Кроме того, РСПП предлагает вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена в 2016 году. В пакете предложений правительства по пенсиям такой меры нет.

Еще один из блоков предложений бизнеса — реформа института выхода на досрочную пенсию. Работники некоторых профессиональных групп (спортсмены, артисты цирка и другие) имеют право на досрочный выход на пенсию, поскольку их профессиональная деятельность, как правило, завершается раньше, чем у «обычных» работников, напоминает Москвина. Нужно сократить перечень причин, позволяющих работникам уходить на пенсию раньше, в частности отказаться от оснований, которые потеряли свое социальное значение, сказано в документе РСПП.

Активизировать реформу досрочных пенсий работодатели просили по итогам рассмотрения законопроекта о пенсионном возрасте на РТК. Этот вопрос поднимался и в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, которую правительство утвердило в 2012 году. Действующая система для досрочников сформирована еще в СССР, а в современных условиях «социально несправедлива», говорилось в стратегии: финансирование досрочных пенсий осуществляется за счет общих доходов Пенсионного фонда, а не дополнительных взносов работодателей.

В письме Шохина предлагается развивать корпоративные пенсионные программы для сотрудников с особыми условиями труда. Так, работодатели по согласованию с сотрудниками смогут формировать их страховые средства в своих корпоративных системах, а не в ПФР, считает глава РСПП.