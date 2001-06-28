Скандал в Думе: Митрофанова отлучили от микрофона

Спикер Госдумы Геннадий Селезнев лишил заместителя председателя фракции ЛДПР Алексея Митрофанова слова на весь день заседания Госдумы 28 июня.

Спикер Госдумы Геннадий Селезнев лишил заместителя председателя фракции ЛДПР Алексея Митрофанова слова на весь день заседания Госдумы 28 июня. Конфликт разразился внезапно, когда депутаты обсуждали проект обращения к руководству СРЮ о недопустимости выдачи Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу. Проект, внесенный на рассмотрение палаты заместителем председателя фракции ЛДПР Алексеем Митрофановым, был принят за основу, однако самого Митрофанова это не устроило. Он требовал принять обращение сразу, не откладывая, тогда как спикер счел возможным отложить принятие обращения на более поздний срок, имея в виду принять его окончательно уже сегодня, но во второй половине дня.

В ходе обсуждения инициированного Митрофановым проекта, депутат оскорбил Селезнева, назвав его "больным человеком". Селезнев, в свою очередь, ответил Митрофанову, что "от его провокаций можно и заболеть". Он подчеркнул, что если подобные ситуации будут повторяться, то "Митрофанов будет лишен слова на месяц".

Что касается самого обращения, то в нем отмечается, что «выдача Милошевича подорвет стабильность в Европе, внесет раскол в СРЮ и станет крупной проблемой для государств Балканского полуострова». В связи с этим Госдума обратилась к президенту и правительству СРЮ с «настоятельной просьбой» воздержаться от предполагаемой передачи дела экс-президента Югославии на рассмотрение Международному трибуналу в Гааге.