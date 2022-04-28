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Bloomberg узнал о помощи владельца «Манчестер Сити» бизнесменам из России

По информации агентства, шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян помогает налаживать связи с богатыми россиянами и привлекает больше российских предпринимателей в Объединенные Арабские Эмираты
Мансур ибн Зайд Аль Нахайян
Мансур ибн Зайд Аль Нахайян (Фото: Warren Little / Getty Images)

Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, член королевской семьи и владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд Аль Нахайян оказывает помощь состоятельным россиянам по переводу средств в ОАЭ. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

«У шейха Мансура есть и закулисная роль, которая в последние месяцы становится все более важной: помощь в выстраивании отношений с богатыми россиянами, желающими перевести деньги в ОАЭ», — цитирует издание нескольких человек, знакомых с ситуацией, но не пожелавших называть свои имена.

Bloomberg считает, что Мансур «уже давно участвует в развитии отношений между ОАЭ и Россией», но важность и сложность этой роли возросла из-за событий вокруг Украины.

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Издание напоминает, что США, ЕС и ряд других стран начали ужесточать санкции против России, сделав ее рекордсменом по числу введенных санкций, в ОАЭ не ввели ни одного ограничения. Власти страны, пишет Bloomberg, отмечают, что уважают международное законодательство, но говорят, что не обязаны следовать правилам, введенным отдельными странами, и хотят проводить собственную политику.

«Высокопоставленные правительственные чиновники, богатые бизнесмены и финансовые руководители из России все чаще обращаются к шейху Мансуру и в его офис за помощью. <...> Россияне (весной 2022 года. — РБК) стали больше интересоваться инвестициями в ближневосточную страну. Одни покупают пентхаусы в Дубае, другие хотят приобрести роскошные автомобили или нуждаются в помощи по открытию банковских счетов и финансовых фирм», — цитирует Bloomberg слова источников.

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Несколько собеседников издания заявили, что чиновники в ОАЭ считают усилия шейха Мансура по работе с россиянами частью «широкой стратегии правительства по привлечению глобального бизнеса и поддержанию стратегических связей с Востоком и Западом». По словам источников, в ОАЭ считают отношения с Россией важными с учетом того, что страны сотрудничают в рамках альянса стран — экспортеров нефти ОПЕК+.

«Работа шейха Мансура демонстрирует тонкий баланс, который пытаются найти власти ОАЭ. С одной стороны, они хотят продолжения притока российских денег, часть которых поступает от магнатов, но большая часть — от обычных граждан, не связанных с Кремлем. С другой стороны, они чувствительны к тому, как это воспринимается западными союзниками, которые ужесточили санкции против Владимира Путина, а также против целого ряда российских частных лиц и компаний», — отмечает Bloomberg.

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, ему принадлежит холдинг CFG, который владеет девятью футбольными клубами: английским «Манчестер Сити», американским «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити», испанским «Жирона», китайским «Сычуань Цзюню», японским «Йокогама», уругвайским «Монтевидео Сити Торке», индийским «Мумбаи Сити» и бельгийским «Ломмел».

Шейх Мансур приобрел «Манчестер Сити» в 2008 году — с того момента команда четыре раза выиграла чемпионат Англии и завоевала десять других трофеев на национальном уровне.

В середине марта глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский министр поблагодарил его за «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию» по ситуации на Украине. По словам Лаврова, товарооборот между двумя странами по итогам 2021 года составил $5,4 млрд, ОАЭ оказались на первом месте среди торгово-экономических партнеров России в арабском мире.

Ранее стало известно, что соруководители материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров вышли из состава совета директоров группы и переезжают на постоянное место жительства в ОАЭ. В Тинькофф Банке РБК пояснили, что речь идет не о руководстве банка, а о руководителях холдинговой структуры на Кипре.

В начале апреля Forbes сообщил о росте желающих купить дом в Дубае миллиардеров из России. Как рассказал один из собеседников издания, российские бизнесмены заинтересованы не только в покупке недвижимости, но и в полноценном проживании в Дубае. Forbes отмечает, что россиян могла привлечь гибкая визовая программа.

21 апреля Forbes также сообщил о получении гражданства ОАЭ основателем Telegram Павлом Дуровым. Близкий к Telegram собеседник издания рассказал, что Дуров получил паспорт ОАЭ еще в феврале прошлого года, он использует его вместе с паспортом Франции для деловых поездок и путешествий.

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