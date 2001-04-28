Борис Немцов совсем распустился

Движение "Россия молодая" (лидер - руководитель фракции "Союз правых сил" в Госдуме Борис Немцов) приняло на состоявшемся в субботу съезде решение о самороспуске.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе исполкома СПС. Делегаты съезда решили рекомендовать кандидатуру Бориса Немцова на пост председателя политсовета создающейся партии "Союз правых сил".

"Россия молодая" являлась одной из девяти блокообразующих организаций СПС. Все они должны принять решение о самороспуске до намеченного на 26 мая учредительного съезда партии СПС. Большинство из входящих в СПС объединений такое решение уже приняли.

На 19 мая намечен съезд партии "Демвыбор России", которую возглавляет Егор Гайдар, где также будет решаться вопрос о самороспуске. Между тем именно Гайдар может составить конкуренцию Немцову в борьбе за пост председателя политсовета объединенной организации правых.

Другой лидер правых - глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс - от борьбы за главный пост в СПС отказывается. Он объявил, что не намерен становиться главой единой партии, и вопрос о его избрании лидером партии рассматриваться не будет. "Я привык доводить начатое до конца, а сегодня моей главной задачей является реструктуризация энергетики", - подчеркнул глава РАО ЕЭС. Однако объединение правых в единую партию Чубайс считает необходимым, так как, по его словам, в нынешней ситуации выживают "только большие политические животные".