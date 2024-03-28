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Эксклюзив

Артемьев рассказал об идее создания биржи ЕАЭС+

В 2025 году должен быть запущен общий биржевой рынок энерготоваров в ЕАЭС. Однако глава Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев считает, что можно подумать и о привлечении к проекту других стран Центральной Азии
Игорь Артемьев
Игорь Артемьев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Одна из инициатив, над которой можно подумать, — это создание «биржи ЕАЭС+», то есть торгового оператора, который объединил бы не только страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), но и страны прежде всего Центральной Азии, не входящие в союз. Такое мнение высказал в интервью РБК президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев.

Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года предполагает создание единого биржевого товарного рынка в 2025 году. На данном этапе готовятся межправительственные соглашения о взаимном признании клиентов, сообщил Артемьев. «То есть, условно говоря, клиенты белоруской биржи автоматически станут нашими клиентами, а, соответственно, наши клиенты смогут торговать без каких-либо дополнительных сложностей на белорусской бирже. То же самое мы обсуждаем с Казахстаном», — сказал он.

Артемьев — РБК: «Биржа — это зеркало. Иногда кому-то хочется его разбить»
Финансы
Игорь Артемьев

«Мы понимаем, что Казахстан может быть заинтересован в поставке нашего дизеля, а белорусы, которые производят из российской нефти нефтепродукты, могли бы их излишки там продавать, и так далее. Это были бы прозрачные сделки и укрепление наших отношений. И конечно, появились бы [ценовые] индикаторы, и мы смогли бы на них ориентироваться», — рассказал Артемьев.

Но можно подумать и о привлечении операторов из других центральноазиатских стран. «Например, есть хорошая биржа в Узбекистане, есть биржи в других странах Азии за пределами союза, которые могли бы тоже включаться в этот интеграционный процесс», — считает глава СПбМТСБ. По его словам, биржа ЕАЭС+ стала бы «великолепным торговым каналом» между, например, пятью странами ЕАЭС, Узбекистаном и, возможно, другими странами Центральной Азии.

В частности, на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (UzEx) осуществляются торговые, клиринговые и расчетные операции с широким спектром сырьевых товаров, на цемент, сахар, хлопок, металлы, нефть и газ приходится около 70% суммарной выручки.

Артемьев подчеркнул, что решение о создании такой биржи должны принимать правительства стран-участниц. По его мнению, правильный путь для формирования подобной структуры — действовать так же, как при создании Евразийского банка развития, когда оговаривается, у какой страны какой взнос. Например, правительства могут решить создать биржу как новое юридическое лицо. А может, правительства договорятся, что биржи, которые есть в России, Казахстане и Беларуси, создадут биржу за счет своего капитала или капитала своих акционеров, описал он возможные подходы.

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Теги
Анна Пустякова, Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Биржа Игорь Артемьев ЕАЭС
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