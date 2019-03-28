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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Экономика ,  
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ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Лицензия отозвана с 28 марта. Причиной названо нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России
Фото: Алексей Хорошилов / Фотобанк Лори

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что это сделано в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ. В частности, речь идет о нарушениях в течение года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»

Лицензия отозвана с 28 марта. В банке назначена временная администрация.

​ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. «Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение», — отмечается в сообщении Банка России.

ООО КБ «Международный расчетный банк» основан в 1994 году. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе.

По данным Banki.ru, его активы составляют 1,2 млрд руб., кредитный портфель — 364 млн руб. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Теги: лицензия, ЦБ, Отзыв лицензии
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