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На Уолл-стрит предсказали возможное повторение «ревущих 20-х»

Аналитик Ярдени: в XXI веке может повториться период «ревущих 20-х»

20-е годы XXI века могут стать еще одними «ревущими» («бурными») 20-ми, как 1920-е годы, заявил основатель консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени в подкасте Bloomberg.

Проводя параллели между пандемией испанского гриппа, предшествовавшей 1920-м годам, и последствиями пандемии коронавируса, Ярдени утверждает, что «мы находимся на ранних стадиях бума роста производительности».

По его словам, зарплата может расти еще быстрее из-за скорого роста производительности, что является причиной долгосрочного «бычьего» настроя на фондовых рынках. («Бычий» настрой — преобладание сделок на покупку, рост котировок). Даже если «спекулятивный технологический пузырь» лопнет, это не меняет «курса прогресса, который был бы фундаментально достигнут при бурном сценарии 2020-х годов», считает аналитик.

Также Ярдени отметил растущую роль центральных банков в бизнес-среде при обсуждении установленного ими целевого показателя инфляции в 2%, назвав это «своего рода нонсенсом». «Это дает им возможность что-то делать, проводить политику для достижения этой цели, продавать свою значимость. Но я думаю, что центральные банки стали слишком важными в нашей деловой жизни, потому что они так назойливы», — сказал он.

Материал дополняется.

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