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Вирус из Китая ,  
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Fitch вычислило влияние вспышки коронавируса на экономику Азии

По данным рейтингового агенства Fitch, последствия распространения коронавирусной инфекции будут ощутимы для компаний, работающих в туризме
Фото: Chiang Ying-ying / AP

Распространение коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, окажет существенное влияние на корпорации, работающие в областях, связанных с туризмом. Это констатировано в исследовании рейтингового агентства Fitch (есть у РБК).

По данным агентства, если распространение инфекции резко возрастет, макроэкономические последствия будут наиболее ощутимы в Азии. Уточняется, что речь идет об экономиках Таиланда, Вьетнама и Сингапура — сейчас эти страны существенно зарабатывают на туризме и имеют положительный рейтинг Fitch. Также из-за эпидемии могут пострадать экономики Гонконга и Макао, у которых и так негативный прогноз.

У суверенных азиатских государств, где среднесрочная бюджетная консолидация является приоритетной, таких как Малайзия и Шри-Ланка, может оказаться меньше возможностей для смягчения фискальной политики. Несмотря на это, у них есть финансовые резервы для компенсации краткосрочного воздействия вспышки заболевания на экономику, но их устойчивость к кризису в конечном итоге будет зависеть от его масштабов.

Эпидемия пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, началась в конце декабря в городе Ухань. Инфекция распространилась на остальную территорию материкового Китая, а также случаи заболевания были выявлены в других странах Азии, Северной Америки и Европы. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренных темпах распространения заболевания и назвал ситуацию сложной. Власти Китая приняли решение закрыть десять городов, а также приостановить выезд своих граждан в другие страны по туристическим путевкам. Общее число заболевших, по данным ВОЗ, превышает 4,5 тыс. человек, 106 скончались. В России случаев заболевания официально не зарегистрировано. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать штаб для борьбы с распространением заболевания на территории России.

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В связи с эпидемией Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), по данным The Financial Times, провела предварительные обсуждения, посвященные дальнейшему сокращению добычи нефти. 27 января цена на нефть марки Brent упала до трехмесячного минимума  — $58,50 за баррель.

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса Bill & Melinda Gates Foundation принял решение в экстренном порядке выделить $10 млн на борьбу с распространением коронавируса. Как сообщается на сайте благотворительной организации, $5 млн будут направлены на борьбу с коронавирусом в Китае, оставшаяся половина будет переведена национальным центрам, занимающимся контролем и профилактикой распространения вирусных заболеваний в Африке.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: коронавирус, Азия, Fitch
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