На торгах ADR наблюдалась разнонаправленная динамика

На торгах на London Stock Exchange в четверг, 28 января, котировки ADR российских компаний большую часть дня повышались.

На торгах в Лондоне на London Stock Exchange в четверг, 28 января, котировки ADR российских компаний большую часть дня повышались, ведомые благоприятной ситуацией на отечественных биржах и стабилизацией сырьевых площадок. Однако ближе к закрытию игроки стали продавать бумаги на фоне стремительного снижения мировых фондовых индексов. В результате многие ADR завершили торги снижением, несмотря на позитивную динамику в течение дня. В четверг объемы сделок с отечественными бумагами на LSE были высокими.



Расписки "Газпрома" подорожали на 1,17%. ОАО "Газпром", польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) и АО "ЕвРоПол ГАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает продление до 2045г. контракта на транспортировку газа в страны Западной Европы через польскую территорию по газопроводу Ямал-Европа. Были также урегулированы вопросы управления компанией "ЕвРоПол ГАЗ" и ее тарифной политики при транспортировке российского газа по территории Польши в 2006-2009гг. Кроме того, соглашение предусматривает увеличение поставок газа в Польшу до 10,2 млрд куб. м в год и продление срока контракта о поставках газа в Польшу до 2037г.



Котировки бумаг ВТБ выросли на 3,14%. Банк прогнозирует рост объема резервов на потери по кредитам до максимума к середине 2010г. Такое заявление в четверг сделал глава ВТБ Андрей Костин на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, начиная со второго полугодия 2010г. объем таких резервов будет снижаться и может опуститься до 8%. По итогам 2010г. банк ожидает получить значительную чистую прибыль, сравнимую с докризисным уровнем.



ADR ЛУКОЙЛа поднялись на 1,49%. Правление компании утвердило программу энергосбережения на своих предприятиях в 2010г. и на период 2010-2012 гг. За это время ЛУКОЙЛ планирует получить за счет реализации программы экономию в размере 9,203 млрд руб. В 2010г. за счет мероприятий по энергосбережению компания ожидает экономии в размере 2,166 млрд руб.



Расписки "Газпром нефти" на LSE подешевели на 0,24%. Заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Борис Зильберминц подписал в четверг с правительством Ирака контракт на разработку месторождения Бадра. Общие инвестиции в проект составят порядка 2 млрд долл. Контракт заключен по итогам тендера, победителем которого 12 декабря 2009г. был признан консорциум в составе "Газпром нефти", Kogas (Корея), Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция). Доля участия "Газпром нефти" в проекте в качестве оператора составляет 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%.



По итогам второй после IPO торговой сессии бумаги компании "Русал" на Гонконгской фондовой бирже снизились еще на 0,41% - до 9,62 гонконгского долл. Глобальные депозитарные акции (Global Depository Shares) ОК "Русал" на бирже Euronext в Париже выросли на 3,61% - до 18,39 евро/GDS (цена размещения составляла 19,91 евро/GDS).



Департамент аналитической информации РБК