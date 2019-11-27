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Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов
Верховный суд рассмотрит вопрос наказания компаний, не знавших о злоупотреблениях своих поставщиков. Практика перекладывания ответственности за уход от налогов распространена сплошь и рядом, отмечают юристы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты. Нередко налоги доначисляют, не устанавливая реальных бенефициаров злоупотреблений, пояснили опрошенные РБК юристы.

Дорогой ценой

Поводом для рассмотрения проблемы в Верховном суде стало дело Красноярского завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова («Красцветмет»). Сотрудничество с сомнительными поставщиками обошлось компании в 2,5 млрд руб. Как сочла налоговая инспекция, завод получил необоснованную налоговую выгоду, незаконно возмещая НДС.

«Красцветмет» покупал золото у Санкт-Петербургского ювелирного завода «Ювелиры Северной столицы», следует из решения суда. Тот, в свою очередь, организовал формальный документооборот, отображавший покупку слитков у банков «Стратегия» и «Монолит» через цепочку подконтрольных фирм, которые не платили НДС, но выставляли счета-фактуры. Сам завод «Ювелиры Северной столицы» выставлял НДС «Красцветмету» и уплачивал налог в бюджет.

Подробнее читайте в тексте РБК ПРО

Налоговый орган отказал «Красцветмету» в вычетах НДС, уплаченного по счетам-фактурам «Ювелиров Северной столицы». По мнению инспекции, «Красцветмет» не проявил должную осмотрительность при выборе поставщика и, более того, контролировал схему.

Золотое правило

Аналогичные претензии ранее предъявлялись другим аффинажным заводам — например Московскому заводу по обработке специальных сплавов и Екатеринбургскому заводу по обработке цветных металлов. Инспекция действовала по ранее отработанной практике, считая заводы концами цепочки поставок бенефициарами налоговой выгоды, прокомментировал РБК директор практики разрешения споров КПМГ Антон Степанов.

В деле «Красцветмета» суд первой инстанции отменил доначисления, установив, что схему ухода от налогов контролировали «Ювелиры Северной столицы». Налоговые органы, «пытаясь любыми средствами опорочить» компанию, вместо предоставления доказательств сознательно распространили единичные случаи на всю деятельность завода, отмечается в решении суда. Однако суды апелляционной и кассационной инстанций заняли сторону налоговых органов.

Как бизнесу доказать правоту

Практика переноса ответственности распространена «сплошь и рядом и стала основной бедой налогового контроля за последние пять лет», отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Наиболее ярким примером стало дело ЗАО «НПФ Технохим», рассказал РБК адвокат, старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов. После того как Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, суды установили, что бенефициаром схемы ухода от налогов была другая фирма, а не «Технохим».

ФНС требует от нижестоящих инспекций искать реальных организаторов схем. Но проблема в основном принципе налогового контроля — выездная проверка не может пройти без доначислений, отмечает Костальгин. «У налоговых инспекторов нет мотивации искать реального бенефициара схем оптимизации. До сих пор не разработан механизм, чтобы материалы проверки передавались в инспекцию, на учете в которой стоит злодей, чтобы та продолжила работу», — пояснил эксперт. Известны случаи, когда за одно и то же нарушение налоги взыскивали дважды — с генподрядчика работ и его контрагента.

В подобных ситуациях бизнесу нужно настаивать, что налоговые органы не доказали его вину, что выгоды получила другая компания или что схемы вовсе не было и контрагенты действовали независимо, рекомендуют юристы.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, уход от налогов, судебные разбирательства, защита бизнеса
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