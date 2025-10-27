Минтруд предложил установить квоту на «визовых» работников в 278,9 тыс.

В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии и Сербии. В 2025-м квота составляла 234,9 тыс. человек

Минтруд разработал проект постановления, которым предложил установить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в 278,9 тыс. человек. Как пояснили в ведомстве, такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из российских субъектов.

Квота устанавливается ежегодно на основании заявок работодателей на следующий год. В основном по этому механизму в России трудоустраивают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим. На 2025 год квота на привлечение иностранных работников с визами установлена в пределах 234,9 тыс. разрешений. На следующий год Минтруд предлагает увеличить число приглашений на въезд в Россию до 278 940.

Распределение потребности в привлечении иностранных работников по профессионально-квалификационным группам, согласно проекту Минтруда, будет выглядеть так:

специалисты-техники в области науки и техники — 12 123 человека;

специалисты в области науки и техники — 8557 человек;

работники сферы индивидуальных услуг — 4420 человек;

квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию, — 5091 человек;

рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий — 71 088 человек;

рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) — 55 312 человек;

рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники — 45 391 человек;

рабочие в области электротехники и электроники — 6829 человек;

операторы промышленных установок и стационарного оборудования — 19 747 человек;

неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте — 13 287 человек;

иные профессионально-квалификационные группы — 37 095 человек.

В Минтруде отметили, что квалифицированные иностранные работники, въезжающее по рабочей визе, приезжают под конкретный запрос работодателя. При этом квота не гарантирует автоматического разрешения на въезд: каждый приглашаемый в пределах квоты специалист должен оформить рабочую визу и разрешение на работу.

Замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство россиян. Квота устанавливается, когда работодателям необходимы трудовые ресурсы и они подтвердили, что не могут найти соответствующих специалистов в России.

«Иностранные работники из визовых стран приезжают организованно, к конкретному работодателю на установленный период времени. И мы видим, что постепенно количество работодателей, которые выбирают именно такой способ найма — под гарантированные квалификации, — увеличивается», — добавил Платыгин (цитата по сайту Минтруда).