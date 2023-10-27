Набиуллина заявила о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на политику ЦБ

Глава ЦБ назвала ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей. Регулятор учитывает это при принятии решений, сказала она

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Центробанк учитывает фактор неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке при принятии решений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то здесь очень много неопределенности, многое будет зависеть от того, как там будет ситуация развиваться. Это влияние, с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться из-за замедления мировой экономики», — отметила Набиуллина, добавив, что оценить, как будет развиваться ситуация, пока довольно сложно.

В своем заявлении глава ЦБ назвала ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как в начале октября Израиль начал войну с ХАМАС после атаки палестинской группировки на страну. Израильская армия в ответ на нападение наносит удары по сектору Газа, который контролирует ХАМАС, и заявляет о подготовке наземной операции.

ЦБ 27 октября вновь повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Это уже четвертое подряд повышение. Банк России также ухудшил прогноз по инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6–7%. С 17 по 23 октября она составила 6,59% год к году против 6,38% неделей ранее.