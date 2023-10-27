 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Набиуллина заявила о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на политику ЦБ

Набиуллина: ЦБ учитывает ситуацию на Ближнем Востоке при принятии решений
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава ЦБ назвала ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей. Регулятор учитывает это при принятии решений, сказала она
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Центробанк учитывает фактор неопределенности из-за ситуации на Ближнем Востоке при принятии решений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то здесь очень много неопределенности, многое будет зависеть от того, как там будет ситуация развиваться. Это влияние, с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться из-за замедления мировой экономики», — отметила Набиуллина, добавив, что оценить, как будет развиваться ситуация, пока довольно сложно.

В своем заявлении глава ЦБ назвала ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как в начале октября Израиль начал войну с ХАМАС после атаки палестинской группировки на страну. Израильская армия в ответ на нападение наносит удары по сектору Газа, который контролирует ХАМАС, и заявляет о подготовке наземной операции.

ЦБ 27 октября вновь повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. Это уже четвертое подряд повышение. Банк России также ухудшил прогноз по инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6–7%. С 17 по 23 октября она составила 6,59% год к году против 6,38% неделей ранее.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЦБ Эльвира Набиуллина Ближний Восток
Материалы по теме
FT описала, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на «амбициях» Китая
Политика
В Израиле признали разногласия с Россией по конфликту на Ближнем Востоке
Политика
В ООН обвинили Израиль в военных преступлениях в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
ХАМАС заявил об атаках на сектор Газа с суши, моря и воздуха Политика, 21:34
Байдену доложили о действиях Израиля в секторе Газа Политика, 21:20
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Фьюри оказался тяжелее экс-чемпиона UFC на взвешивании перед боем Спорт, 21:11
Израиль наносит самые мощные удары по Газе с начала войны. Видео Политика, 20:55
Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка Инвестиции, 20:55
Гол со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» в матче РПЛ Спорт, 20:54
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Политика, 20:46
Суверенный ТЭК: как отрасль отвечает на вызовы времени Новая экономика, 20:42
Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз Крипто, 20:40
«Красный Октябрь»: какие арт-маршруты появятся на стрелке острова Балчуг РБК Недвижимость, 20:31
Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла компания Нургалиева Бизнес, 20:29
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 20:28
От ESG до медицины: 9 перспективных стартапов с искусственным интеллектом Тренды, 20:25