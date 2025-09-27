Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным

Фото: Bernard Jaubert / imagebroker.com / Global Look Press

Чрезвычайной ситуации в связи с массовой гибелью урожая в Ростовской области присвоили федеральный характер, сообщил глава региона Юрий Слюсарь на встрече с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района, передает пресс-служба правительства региона.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения», — сообщил губернатор.

В ведомстве напомнили, что из-за аномальных погодных условий в Ростовской области погибло или пострадало около 1 млн га посевов. Режим ЧС был введен в 43 районах — из-за заморозков, а в 27 — из-за засухи. На площади 203 тыс. га посевы уничтожены полностью. Чрезвычайная ситуация затронула более 550 сельхозпредприятий. По предварительной оценке Минсельхоза, ущерб превысил 4 млрд руб., но окончательная сумма может увеличиться, так как оценка ущерба еще продолжается в пяти районах.

По оценке ассоциации «Народный фермер», из-за почвенной засухи 2025 года аграрии Ростовской области и Краснодарского края недополучили около 70–80 млрд руб. от выращивания зерновых и зернобобовых культур.