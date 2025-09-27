 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным

Слюсарь: ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признана федеральной
Фото: Bernard Jaubert / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Bernard Jaubert / imagebroker.com / Global Look Press

Чрезвычайной ситуации в связи с массовой гибелью урожая в Ростовской области присвоили федеральный характер, сообщил глава региона Юрий Слюсарь на встрече с руководителями сельхозпредприятий Цимлянского района, передает пресс-служба правительства региона.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения», — сообщил губернатор.

В ведомстве напомнили, что из-за аномальных погодных условий в Ростовской области погибло или пострадало около 1 млн га посевов. Режим ЧС был введен в 43 районах — из-за заморозков, а в 27 — из-за засухи. На площади 203 тыс. га посевы уничтожены полностью. Чрезвычайная ситуация затронула более 550 сельхозпредприятий. По предварительной оценке Минсельхоза, ущерб превысил 4 млрд руб., но окончательная сумма может увеличиться, так как оценка ущерба еще продолжается в пяти районах.

По оценке ассоциации «Народный фермер», из-за почвенной засухи 2025 года аграрии Ростовской области и Краснодарского края недополучили около 70–80 млрд руб. от выращивания зерновых и зернобобовых культур.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Ростовская область ЧС урожай засуха Заморозки Юрий Слюсарь
Материалы по теме
В Ростовской области планируют вызвать искусственные дожди из-за засухи
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Суд арестовал двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти Общество, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
The Guardian сравнил ситуацию на ЗАЭС со сценарием «Фукусимы» Политика, 15:54
«Ахмат» разгромил клуб Дзюбы, продлив беспроигрышную серию до семи матчей Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой Общество, 15:43
Иран сообщил о предложенной Штатами отсрочке санкций в обмен на уран Политика, 15:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 15:31
Bild раскрыла детали встречи с дипломатами Европы в Москве по поводу МиГ Политика, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным Экономика, 15:13
Сборные Италии и Болгарии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу Спорт, 15:08
Yle узнал, что ЕС не планирует вносить российский никель в список санкций Политика, 15:05
В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией Политика, 14:56