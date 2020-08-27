Аналитики назвали условие для восстановления спроса на нефть

Несмотря на рост спроса на нефть, темпы восстановления рынка замедлятся в первом квартале 2021 года, сообщили в IHS Markit. Полностью спрос вернется в норму после возобновления авиаперелетов и создания вакцины от COVID-19

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Главным условием восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте, говорится в обзоре компании IHS Markit.

После ослабления ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, мировой спрос на нефть в мае–июле резко вырос и находится на уровне 89% по сравнению с 2019 годом (в апреле — 78%). По прогнозу IHS Markit, в первом квартале 2021 года темпы восстановления замедлятся и остановятся на уровне 92–95% от уровня прошлого года.

«Для полного восстановления спроса нужно, чтобы путешествия, особенно авиаперелеты, и поездки на работу вернулись в норму. А этого не произойдет, пока не удастся сдержать вирус и не появится эффективных вакцин», — заявил вице-президент и руководитель аналитиков нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард.

Сейчас объем авиаперелетов примерно на 30% ниже, чем в феврале (в апреле было 78%). Но несмотря на постепенное восстановление авиасообщения, фактический расход авиакеросина по-прежнему на 50% ниже уровня прошлого года, отметили аналитики.