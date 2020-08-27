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Падение цен на нефть ,  
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Аналитики назвали условие для восстановления спроса на нефть

Несмотря на рост спроса на нефть, темпы восстановления рынка замедлятся в первом квартале 2021 года, сообщили в IHS Markit. Полностью спрос вернется в норму после возобновления авиаперелетов и создания вакцины от COVID-19
BRENT BR-9.20 $45,83 -0,07%
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Главным условием восстановления спроса на нефть является возобновление авиасообщения и поездок на работу на транспорте, говорится в обзоре компании IHS Markit.

После ослабления ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, мировой спрос на нефть в мае–июле резко вырос и находится на уровне 89% по сравнению с 2019 годом (в апреле — 78%). По прогнозу IHS Markit, в первом квартале 2021 года темпы восстановления замедлятся и остановятся на уровне 92–95% от уровня прошлого года.

«Для полного восстановления спроса нужно, чтобы путешествия, особенно авиаперелеты, и поездки на работу вернулись в норму. А этого не произойдет, пока не удастся сдержать вирус и не появится эффективных вакцин», — заявил вице-президент и руководитель аналитиков нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард.

Сейчас объем авиаперелетов примерно на 30% ниже, чем в феврале (в апреле было 78%). Но несмотря на постепенное восстановление авиасообщения, фактический расход авиакеросина по-прежнему на 50% ниже уровня прошлого года, отметили аналитики.

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Экономика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цены на нефть резко обвалились в марте, когда стало известно о срыве сделке по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила о резком увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость Brent опускалась ниже $20 за баррель. Все это происходило на фоне пандемии коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелетов и других перевозок.

После заключения новой сделки ОПЕК по сокращению добычи, которая начала действовать в начале мая, и ослабления карантина цены на нефть начали постепенно восстанавливаться. По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, надежды рынку дарят и продолжающиеся новости о дальнейших испытаниях и планах регистрации вакцин. Так, в США одобрили использование плазмы крови переболевших COVID-19 для лечения сложных случаев, а также рассматривается вариант ускоренной регистрации британской вакцины.

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По мнению аналитиков «Атона», после выпуска вакцины от коронавируса цены на нефть марки Brent могут вернуться на уровень выше $50 за баррель. В то же время они видят риски, которые могут вызвать коррекцию цен с текущих уровней. Это в том числе неуверенное восстановление спроса, наращивание добычи после ослабления ограничений ОПЕК+ и потенциальное увеличение производства странами, не связанными договоренностями в рамках картеля.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть
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