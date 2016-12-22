Глава Минэнерго не увидел риска повышения цен на бензин в 2019 году

Меры, принятые правительством для стабилизации цен на бензин, позволят избежать этого и в 2019 году, уверен Александр Новак

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр энергетики России Александр Новак не видит риска повышения цен на бензин после 1 января 2019 года. Соответствующее заявление, как передает корреспондент РБК, глава Минэнерго сделал в беседе с журналистами в Кемерово.

«Цены на бензин не растут с 31 мая этого года. Те меры, которые были приняты — правительством снижен акциз плюс обязательства компаний, — привели к тому, что цены [сейчас] стабильны», — заявил Новак по итогам заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

По мнению министра, цены на бензин будут оставаться стабильными и в 2019 году, так как был принят закон о снижении экспортной пошлины на нефть, а также предусмотрены механизмы демпфирования акцизов.

Ранее в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года соответственно на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. за тонну. Такой рост акцизов предусматривался с 1 июля текущего года, однако на фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в мае правительство решило не повышать и даже снизить акциз — на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно.

Кроме того, Минфин и Минэнерго разработали налоговую реформу для нефтедобывающих компаний, которая предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Такой маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов — демпфирующий коэффициент для расчета этого акциза будет применяться для компаний, которые поставляют нефть на российские НПЗ. Этот механизм призван «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», говорил в интервью РБК Козак.

Часть разницы между мировой ценой на нефть и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать в виде специальной демпфирующей надбавки. В том случае, если этих мер окажется недостаточно, правительство сможет возвращать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, отметил вице-премьер, подчеркнув, что это будет использоваться «на временной основе».​